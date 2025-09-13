news_header_top
Общество 13 сентября 2025 12:23

Посол Аргентины заявил о корректировке миграционной политики из-за «родильного туризма»

Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что страна изменила миграционную политику, чтобы прекратить «родильный туризм» из России.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», – сказал дипломат в беседе с РБК.

По его словам, теперь подавать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка на территории страны уже не получится.

