Посол Антонов: США закрывают оба отделения визового центра РФ

Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: t.me/EmbUSA/

Власти Соединенных Штатов закрывают оба отделения (в Вашингтоне и Нью-Йорке) российского визового центра в этой стране. Об этом рассказал журналистам после завершения мемориальной акции «Свеча памяти» посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <...> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — заявил дипломат.

Кроме того, Антонов пожаловался на «еще один мелкий, пакостный выпад»: у российских дипломатов забрали карточки освобождения от налога. По словам посла, американская сторона никак не объяснила свои действия.

«Для нас это серьезная дополнительная нагрузка <...> с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены (весной 2022 года Штаты закрыли счета обоих генконсульств в Bank of America — прим. Т-и). И тем не менее я всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу», — заверил он.

При этом Антонов призвал к осторожности, говоря о возможных ответных мерах на действия властей США. «Сегодня с плеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать», — выразил уверенность он.