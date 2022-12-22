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Политика
22 декабря 2022  08:00

Посол Антонов: Слова США об отсутствии намерений к конфронтации с Россией — пустой звук

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Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты демонстрирует, что примирительные высказывания администрации Белого дома об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук», – приводятся слова Антонова в телеграм-канале российской дипмиссии.

На победу над Россией бросаются колоссальные ресурсы и оружие, разведывательные возможности, а во главе угла стоит маниакальная идея «победы над русскими на поле боя», считает посол. По его словам, ряд законодателей утверждают, что нашу страну можно завоевать за три дня.

Ни американское руководство, ни Зеленский не готовы к миру. Поездка показывает их «нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона», резюмировал Антонов. 

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