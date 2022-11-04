Посол Антонов: После нефти Запад опробует механизм потолка цен на других товарах из РФ

Механизм ценовых ограничений, который США и их союзники хотят опробовать на российской нефти, при успехе может быть распространен на другие товары, которые интересуют Запад, включая газ и металлы. Такое мнение высказал посол России в Штатах Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы», – заявил Антонов в интервью National Interest.

Он напомнил, что Россия не будет обеспечивать благосостояния других за свой счет и остановит поставки тем странам, которые захотят применить ограничительный механизм.

Он категорически высказался относитель термина «подорожание Путина», которое придумали в Белом доме, и подчеркнул, что причиной роста стоимости топлива стал «квази-крестовый поход» Штатов на углеводородную энергетику. А запрет на ввоз энергоносителей из России усугубил ситуацию.

Идею установить потолок цен на российские энергоресурсы лидеры G7 выдвинули на июньском саммите. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, а с февраля — для нефтепродуктов. При этом относительно поставок природного газа Запад договориться пока не смог.

Ранее Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», подчеркнул, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.