Посол Антонов: Планы поставлять оружие Киеву закрепили за США статус участника конфликта

Заявление Вашингтона о том, что они готовы предоставить Киеву дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления США в статусе участника конфликта. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что решение Москвы нанести удары высокоточным оружием по украинским инфраструктурным объектам стало ответом на террористические акты в России, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.

«Воспринимаем заявления американского руководства о намерении поддерживать Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта», — говорится в заявлении Антонова.

По словам посла, такое содействие, как и помощь киевскому режиму разведданными и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации.

«Тем более что оружие (поставляемое западными странами Киеву — прим. Т-и) применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов», — сказал Антонов и призвал США и их союзников перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями.

Во время разговора по телефону с Зеленским Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки «современных систем противовоздушной обороны».

На оперативном совещании с Совбезом в понедельник российский Президент Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими.