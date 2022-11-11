Посол Антонов: Отказ США считать экономику РФ рыночной противоречит логике

Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипломатического представительства.

По мнению Антонова, лицензия американского Минфина, разрешающая банкам страны обрабатывать финансовые операции для российских дипломатических миссий за рубежом, не снимает с американской стороны ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым приводят многочисленные нелегитимные односторонние санкции. В качестве яркого примера он привел проблемы в сфере мировой продовольственной безопасности, рост цен и нарушения цепочек поставок.

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — заявил российский посол.

Накануне Минфин США разрешил американским гражданам участвовать в транзакциях в интересах функционирования дипломатических и консульских представительств России.