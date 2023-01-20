Посол Антонов обвинил США в развязывании тотальной гибридной войны против России

США вместе со своими союзниками развязали тотальную гибридную войну против России на ее территории. Таким мнением поделился посол РФ в Вашингтона Анатолий Антонов. Его заявления приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

Он напомнил, что сейчас Штаты «наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК». Поэтому их оборонный комплекс получает такие большие средства, каких не было даже в период холодной войны.

Российские власти уже не раз предупреждали США об опасности такой политики, ведь стремление победить Россию «стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию».

Тем не менее призывы Москвы остаются без внимания, и руководство Соединенных Штатов не предпринимает никаких шагов для предотвращения «ядерного Армагеддона». Хотя политическое и военное руководство России никогда не угрожало использованием ядерного оружия.