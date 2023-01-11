Посол Антонов: Обучение ВСУ использованию Patriot подтверждает участие США в конфликте

Решение Пентагона обучать украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot подтверждает участие Штатов в конфликте на Украине. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», – заявил дипломат.

По его словам, Москве удается доводить до экспертов из США информацию об опасности подобных действий Вашингтона.

Системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Киеву, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. Пентагон исключает возможность направления американских расчетов на Украину и обещает обучить украинских военных за несколько месяцев. Президент РФ Владимир Путин назвал поставки Patriot затягиванием конфликта.