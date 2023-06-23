Посол Антонов назвал последствия идеи США уравнять ядерные удары по Украине и НАТО

Идея США приравнять возможные ядерные удары России по Украине к нападению на НАТО абсурдны и грозят лишь эскалацией конфликта. РФ была и остается ответственной ядерной державой, которая не планирует применять ТЯО, подчеркнул посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — цитирует дипломата ТАСС.

Он напомнил, что Москва размещает ядерное оружие в Белоруссии на законных основаниях. К тому же сами США давно используют подобный прием .

«Внесенный на рассмотрение верхней палаты Конгресса двухпартийный проект резолюции как своего рода ответ на „угрозу“, якобы исходящую от российского ТЯО в Белоруссии, — очередное проявление слепой ненависти к нашей стране», — уверен Антонов.

Посол отмечает, что подобные шаги лишь еще глубже затягивают Штаты в украинский конфликт, а также нагнетают угрозу прямого глобального конфликта между странами НАТО и Россией.

«Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», — заключил дипломат.