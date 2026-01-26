news_header_top
Политика 26 января 2026 16:39

Посол Афганистана в РФ отметил высокий уровень доверия между Татарстаном и Эмиратом

Фото: rais.tatarstan.ru

Посол Афганистана в РФ Гуль Хасан, который недавно вручил верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину, ответил на вопрос «Татар-информа» о дальнейшем развитии отношений Афганистана и Татарстана.

«Исламский Эмират Афганистан и Республика Татарстан имеют общие религиозные, культурные и иные ценности, которые могут способствовать установлению и расширению сотрудничества в различных сферах. Республика Татарстан может взаимодействовать с Афганистаном в области промышленного строительства, торговли и транспорта. Афганистан, со своей стороны, проявляет высокий уровень доверия к Татарстану. Мы надеемся, что через порт Туркменбаши будет налажена поставка российских и в особенности татарстанских товаров в Афганистан, а также экспорт афганской продукции в Татарстан и другие регионы России», – отметил посол.

