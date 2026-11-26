Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан, выступая на форуме «МТК „Север – Юг“ – новые горизонты» в Астрахани, поддержал проект «Международный исламский транспортный коридор». По его словам, этот транспортный проект должен стать альтернативой коридору «Север – Юг» и обеспечить регулярные грузоперевозки между Россией, Туркменией и Афганистаном. Маршрут должен пройти через территорию России, стартуя в Татарстане, а далее – через Туркменистан в Афганистан.

Российский деловой центр в Афганистане полностью поддержал инициативу посла Афганистана в РФ и предложил содействие в организации грузоперевозок между Россией, Туркменией и Афганистаном, а также в развитии мультимодальной логистики и расширении взаимной торговли.

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин отметил, что в своем выступлении на форуме дипломат затронул именно практическую сторону двусторонних отношений. Создание регулярного транспортного коридора через Туркменистан имеет особое значение. Необходимо перейти от разовых поставок к системной работе: тогда российские и афганские компании смогут планировать объемы, сроки и стоимость доставки, а также заключать долгосрочные контракты.

«Именно такого практического подхода зачастую не хватает в работе целого ряда российских и афганских чиновников и дипломатов. Слишком много внимания уделяется заявлениям, протоколам и отчетам о перспективах сотрудничества, тогда как реальные проблемы товарооборота остаются нерешенными», – подчеркнул Рустам Хабибуллин.

Кроме того, он заметил, что наряду с развитием транспортного коридора необходимо предметно заниматься созданием механизмов взаиморасчетов, расширением взаимодействия банков, использованием доступных законных финансовых инструментов и поиском устойчивых решений для российского и афганского бизнеса.