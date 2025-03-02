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Общество 2 марта 2025 17:13

Посол Абаев заявил, что иностранцы в России испытывают сложности из-за сроков пребывания

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Изменение сроков пребывания иностранных граждан в России вызвало сложности у жителей Казахстана, заявил посол республики в РФ Даурен Абаев, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что введенные нормы коснулись не только казахстанцев, но и других иностранцев, из-за чего сложности испытывают те, кто обычно на длительный срок приезжал в Россию, чтобы полечиться или ухаживать за больными родственниками, сказал Абаев.

Посол Казахстана в РФ надеется, что разработчики данного закона учтут интересы граждан и помогут решить насущные жизненные ситуации.

С 1 января 2025 года иностранцы без виз могут находиться в России не более 90 дней в году. Такие поправки внесли в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Ранее иностранцы без виз могли находиться в России 180 дней.

#иностранцы #Россия #виза #сроки
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