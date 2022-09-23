Пособия по беременности и родам могут вырасти в 1,5 раза к 2024 году

Максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полтора года в 2024 году вырастут в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с увеличением предельной величины базы для исчисления страховых взносов увеличатся максимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда.

Отмечается, что в 2025 году размер выплат будет уже в два раза больше, чем на сегодняшний день.

Таким образом, предельный размер пособия по уходу за ребенком до полтора года в 2023-м составит 33 282 рубля в месяц, в 2024-м — 49 123, а в 2025 году — 66 330.