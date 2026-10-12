Пособия на новорожденных в РТ оформляют без заявлений и справок

Отделение СФР по РТ назначает единое пособие семьям, где родился ребенок, без заявлений. Выплата оформляется автоматически, если родители уже получают пособие на старших детей – без дополнительной оценки нуждаемости и подачи заявления, сообщает пресс-служба Отделения СФР по РТ.

«Родителям не требуется самостоятельно обращаться в Отделение Соцфонда после рождения малыша. Информация о ребенке поступает из ЗАГСа, а после назначается пособие. При этом сохраняются срок назначения и размер выплаты, которые уже установлены на старших детей», – сообщили в пресс-службе.

Порядок первой выплаты зависит от того, получала ли женщина единое пособие во время беременности. Если выплата была назначена будущей маме, она сохраняется на месяц, в котором родился ребенок, независимо от даты родов. Со следующего месяца пособие начинает поступать на новорожденного. Если во время беременности женщина пособие не получала, тогда выплата на малыша назначается с месяца его рождения.

В семьях, где пособие на детей установлено на разные периоды, срок выплаты новорожденному определяется по наиболее позднему из действующих сроков. Родители могут синхронизировать выплаты, подав заявление на всех детей в последний месяц периода, на который уже назначено единое пособие на одного из детей.

Если новорожденный – первенец и единое пособие ранее не назначалось, действует заявительный порядок. Обратиться за выплатой можно на портале госуслуг, в клиентскую службу Отделения СФР по РТ или МФЦ. В таком случае право на выплату определяется с учетом доходов, имущества и занятости родителей.

«Проактивный формат позволяет родителям после рождения ребенка не тратить время на дополнительное оформление уже получаемой меры поддержки. Необходимые сведения поступают в Отделение фонда благодаря межведомственному взаимодействию, а информация о назначении пособия направляется в личный кабинет на портале госуслуг», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.