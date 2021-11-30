Пособия и безработица: с какими вопросами обратились татарстанцы на горячую линию

Детские пособия и другие меры соцподдержки, вопросы трудоустройства и повышения уровня доходов – такие проблемы в первую очередь волнуют жителей Татарстана. Горячая линия по вопросам поддержки семей с детьми прошла сегодня в здании Общественной палаты РТ. На актуальные вопросы, волнующие людей, ответили специалисты трех ведомств.

Фото: © Натальи Рыбаковой

«Люди чаще всего спрашивают о социальных пособиях детям, семьям, пожилым. Их интересуют льготы и вопросы трудоустройства. В период пандемии многие люди, занятые на „сером“ рынке, оказались безработными. Если человек не занят, то у него нет дохода, он не может содержать себя и семью. Кроме того, людей волнует уровень дохода. Доходы остались на прежнем уровне, а цены возросли выше, чем отмечает официальная статистика», — сообщила ИА «Татар-информ» председатель комиссии по социальным вопросам и благотворительности Общественной палаты РТ Маргарита Максимова.

Член Общественной палаты РТ, руководитель республиканской общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов рассказал, что сегодняшняя горячая линия посвящена мерам поддержки семей с детьми. Это актуальная тема, поскольку во время пандемии произошло много изменений в социальной сфере. Они касаются оказания финансовой помощи и новых мер поддержки. Не все люди еще достаточно хорошо осведомлены о них. Спикер рекомендует жителям республики изучать интересующую их информацию о мерах поддержки не в соцсетях, а в личном кабинете на сайте госуслуг РТ. Оформить льготы в электронном виде можно там же.

«За последние полгода некоторые функции по назначению пособий были переданы из Минсоцзащиты в Пенсионный фонд. А люди еще по старой памяти обращаются в соцзащиту», — отметил Кузнецов.

По его данным, в Татарстане сегодня проживает около 40 тыс. многодетных семей. Их волнуют такие проблемы, как жилье, трудоустройство мам после декрета, а также льготы при оплате ЖКУ.

Такие горячие линии в Общественной палате РТ проводятся на регулярной основе не менее одного раза в квартал. Сегодня представители ОП РТ, Минтруда и Отделения Пенсионного фонда по РТ принимали звонки татарстанцев на протяжении двух часов. В первые минуты работы горячей линии поступило два обращения от жителей Татарстана.

Фото: © Натальи Рыбаковой

«Первая женщина хотела получить трудовую книжку, а предприятия, где она работала, больше не существует. Она находится в отпуске по уходу за ребенком. Мы ей объяснили, как обратиться через личный кабинет на портале госуслуг РТ. Второе обращение было связано с малой величиной пособия по уходу за инвалидом», — сказала Максимова.

Эксперт пояснила, что пособие по инвалидности устанавливается Президентом РФ. Его размер еще пару лет назад составлял около 2 тыс., а сейчас — на уровне 10 тыс. рублей. Кроме того, в республике есть дополнительные пособия для семей с детьми, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Горячая линия продолжила работу до 16 часов. Обращения граждан принимались через интернет-приемную Общественной палаты РТ и по телефону 8 (800) 350-44-72.