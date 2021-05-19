news_header_top_970_100
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Работы по программе «Наш двор» до конца мая начнутся в 297 дворах Татарстана
Госсовет РТ считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 мая 2021  13:39
Наталья Рыбакова

Пособие, хрусталик, шлемы для бокса: с какими вопросами обратились жители РТ к Павловой

news_top_970_100

Оказание содействия в оформлении детских выплат, проведении операции по замене глазного хрусталика, приобретении детской спортивной формы и организации автобуса на экскурсию в Дивеево — с такими вопросами обратились сегодня жители Татарстана к депутату Госдумы РФ Ольге Павловой в приемную проекта «Мой депутат».Ольга Павлова

Наталья Рыбакова

«Люди обращаются с самыми разными вопросами. Я, как член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, работаю в социальной сфере. „Спорт без границ“ и детский спорт — уровень моих полномочий. Ко мне обращаются люди с самыми разными вопросами. Это льготы по ЖКХ, завышенные цены на жилищные услуги и вывоз мусора, приобретение средств реабилитации, индексация пенсий, трудовой стаж и другим. Вопросов очень много», — сообщила Ольга Павлова перед «прямой связью» журналистам.

Она отметила, что обращения людей решаются по-разному. При признаках нарушений прав граждан направляются запросы в соответствующие министерства и ведомства. При проблемах законодательного плана депутат выступает с законодательными инициативами.

«Если это подзаконные акты, то ведется работа с министерствами и ведомствами. Мы работаем с рабочими группами, чтобы донастроить действующее законодательство, чтобы люди жили хорошо и комфортно», — отметила спикер.

Ольга Павлова

Наталья Рыбакова

Павлова добавила, что по каждому поступившему запросу ведется жесткий мониторинг. В результате более 90% вопросов решаются положительно. Сегодня депутат Госдумы РФ в ходе дежурства в приемной проекта «Мой депутат» созвонилась с жителями республики, оставившими ранее обращения к партии «Единая Россия» и к ней лично. Она обсудила детали обращений и рассказала людям о возможных путях решения вопросов. Так, сегодня одна из жительниц Татарстана обратилась по вопросу получения пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет.

«Мы на средства маткапитала приобрели квартиру. Получается, что сейчас мне не платят пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, только получаю пособие как мать-одиночка. Пособие пошло на компенсацию квартиры. Я обратилась в соцзащиту, а мне сообщили, что пособие на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет выплачивается из маткапитала, которого уже нет», — сказала она.

Ольга Павлова сообщила, что направит запрос в федеральное министерство и если существует правовая коллизия, то вопрос будет обсуждаться на площадке комитетов.

Ольга Павлова

Наталья Рыбакова

«Государство сейчас разрабатывает много социальных льгот. Конечно, донастраивать законодательство нужно. Спасибо вам за обращение. Мы разберемся предметно с этим вопросом», — сказала Павлова, обращаясь к женщине.

Также в ходе приема она обещала оказать содействие другому жителю Татарстана, известному тренеру, который готовил олимпийских призеров, а теперь нуждается в дорогостоящей операции по замене хрусталика. Кроме того, благодаря содействию Павловой по одному из запросов были приобретены перчатки и шлемы для занятия боксом школьников из Алькеевского района. Депутат также обещала оказать содействие в проведении соревнований по киберспорту для ребят-инвалидов и организовать автобус для экскурсии школьников в Дивеево с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Онлайн-платформа «Мой депутат» создана в 2019 году. Это сайт Мойдепутат.онлайн http://mydeputate.online/ и горячая линия 8-800-201-16-00, с помощью которых каждый житель может оставить наказ или предложение, а после лично обсудить его с кандидатом татарстанского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Через сервис «Мой депутат» депутаты партии регулярно собирают наказы избирателей, контролируют их исполнение и отчитываются перед жителями о выполнении. Благодаря проекту каждый татарстанец может напрямую повлиять на действия власти: транслировать свои пожелания и идеи, свое видение будущего, а также контролировать то, как партия выполняет обозначенные наказы.

Ольга Павлова

Наталья Рыбакова

 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное