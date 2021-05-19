Пособие, хрусталик, шлемы для бокса: с какими вопросами обратились жители РТ к Павловой

Оказание содействия в оформлении детских выплат, проведении операции по замене глазного хрусталика, приобретении детской спортивной формы и организации автобуса на экскурсию в Дивеево — с такими вопросами обратились сегодня жители Татарстана к депутату Госдумы РФ Ольге Павловой в приемную проекта «Мой депутат».

Наталья Рыбакова

«Люди обращаются с самыми разными вопросами. Я, как член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, работаю в социальной сфере. „Спорт без границ“ и детский спорт — уровень моих полномочий. Ко мне обращаются люди с самыми разными вопросами. Это льготы по ЖКХ, завышенные цены на жилищные услуги и вывоз мусора, приобретение средств реабилитации, индексация пенсий, трудовой стаж и другим. Вопросов очень много», — сообщила Ольга Павлова перед «прямой связью» журналистам.

Она отметила, что обращения людей решаются по-разному. При признаках нарушений прав граждан направляются запросы в соответствующие министерства и ведомства. При проблемах законодательного плана депутат выступает с законодательными инициативами.

«Если это подзаконные акты, то ведется работа с министерствами и ведомствами. Мы работаем с рабочими группами, чтобы донастроить действующее законодательство, чтобы люди жили хорошо и комфортно», — отметила спикер.

Наталья Рыбакова

Павлова добавила, что по каждому поступившему запросу ведется жесткий мониторинг. В результате более 90% вопросов решаются положительно. Сегодня депутат Госдумы РФ в ходе дежурства в приемной проекта «Мой депутат» созвонилась с жителями республики, оставившими ранее обращения к партии «Единая Россия» и к ней лично. Она обсудила детали обращений и рассказала людям о возможных путях решения вопросов. Так, сегодня одна из жительниц Татарстана обратилась по вопросу получения пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет.

«Мы на средства маткапитала приобрели квартиру. Получается, что сейчас мне не платят пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, только получаю пособие как мать-одиночка. Пособие пошло на компенсацию квартиры. Я обратилась в соцзащиту, а мне сообщили, что пособие на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет выплачивается из маткапитала, которого уже нет», — сказала она.

Ольга Павлова сообщила, что направит запрос в федеральное министерство и если существует правовая коллизия, то вопрос будет обсуждаться на площадке комитетов.

Наталья Рыбакова

«Государство сейчас разрабатывает много социальных льгот. Конечно, донастраивать законодательство нужно. Спасибо вам за обращение. Мы разберемся предметно с этим вопросом», — сказала Павлова, обращаясь к женщине.

Также в ходе приема она обещала оказать содействие другому жителю Татарстана, известному тренеру, который готовил олимпийских призеров, а теперь нуждается в дорогостоящей операции по замене хрусталика. Кроме того, благодаря содействию Павловой по одному из запросов были приобретены перчатки и шлемы для занятия боксом школьников из Алькеевского района. Депутат также обещала оказать содействие в проведении соревнований по киберспорту для ребят-инвалидов и организовать автобус для экскурсии школьников в Дивеево с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

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Наталья Рыбакова