Пособие уволенным из-за ликвидации фирмы беременным выросло до прожиточного минимума

Беременные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, начнут получать пособие в размере прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте РФ. Проект об изменениях, которые вносятся в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», прошел окончательное чтение в Госдуме, передает ТАСС.

Новация коснется женщин, которые были уволены из-за ликвидации организации, а также в связи с прекращением физлицами деятельности в качестве ИП, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность подлежит госрегистрации и лицензированию.

Минимальный размер такого пособия ранее составлял 300 рублей. Сумма подлежала индексации один раз в год с 1 февраля 2024-го исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Теперь уволенные беременные смогут получить пособие в размере полной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который установили региональные власти.