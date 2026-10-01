Пособие при рождении ребенка превысит 30 тыс. рублей в 2027 году

В следующем году размер единовременной выплаты, которую российские семьи получают при рождении ребенка, увеличится до 30,4 тысячи рублей. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам министра, повышение размера пособия запланировано на 2027 год.

«До 30,4 тысячи рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка (в следующем году – прим. Т-и)», – сказал Котяков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Поддержка семей с детьми соответствует целям нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.