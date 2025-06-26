Пособие по безработице в Татарстане: минимальный и максимальный размеры выплаты

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Размер пособия по безработице зависит от среднего дохода на предыдущем месте работы, продолжительности периода безработицы и причины увольнения. О том, какие установлены минимальные и максимальные размеры данной выплаты – в материале «Татар-информа».

Минимальный размер пособия по безработице составляет 1 764,05 рубля, меньше этой суммы татарстанцу выплачивать не могут.

Стандартное пособие выплачивается в размере до 15 044,21 рубля в первые три месяца нахождения в статусе безработного, а затем снижается до 5 880,15 рубля на последующие еще три месяца.

При этом из общего правила есть два исключения: предпенсионеры и дети-сироты.

Для предпенсионеров размер выплаты сохраняется на уровне до 15 044,21 рубля на весь период выплаты.

Детям-сиротам, которые в первый раз ищут работу, выплачивается пособие в размере 15 044,21 рубля в течение полугода. По достижении ими возраста 23 лет размер пособия снижается до минимального — 1 764,05 рубля.