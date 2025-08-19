Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Одной из мер господдержки, которой могут воспользоваться жительницы Татарстана, считается выплата пособия по беременности и родам. Кто может стать его получателем – в материале «Татар-информа».

Данное пособие предоставляется только женщинам: вынашивающим ребенка, уже родившим или усыновившим малыша в возрасте до трех месяцев.

Право на данную выплату имеют:

- сотрудницы, которые работают по трудовому договору;

- женщины, которые потеряли работу в связи с закрытием компании или прекращением деятельности ИП и зарегистрированные в службе занятости в течение года после увольнения;

- студентки, обучающиеся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях;

- проходящие военную службу по контракту.

Усыновители и суррогатные матери также могут получать это пособие при выполнении перечисленных условий. При усыновлении пособие назначается со дня вступления решения в силу и выплачивается до 70 дней после рождения ребёнка. Если усыновлено двое и более малышей, срок продлевается до 110 дней.

Для женщин, которые имеют статус ИП, действует особое правило: они получат выплату только в случае, если за год, предшествующий декрету, внесли обязательный страховой взнос в Социальный фонд (СФР).

Важно: если женщина собирается уйти в декрет, находясь уже в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ей необходимо выбрать одно из двух пособий. Получать обе выплаты одновременно нельзя.