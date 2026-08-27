Пособие на ребенка до 17 лет: кто вправе получать в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Родители детей в возрасте до 17 лет могут претендовать на единое пособие. Но для ее получения необходимо соответствовать ряду критериев. Какие категории татарстанцев вправе быть получателями данной выплаты – в материале «Татар-информа».

Размер и сроки выплаты

Сумма единого пособия рассчитывается с учетом материального положения семьи. Размер выплаты может составлять:

- 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — это стандартный размер пособия.

- 75% прожиточного минимума на ребенка — такая сумма устанавливается, если после назначения выплаты в базовом размере среднедушевой доход семьи остается ниже регионального прожиточного минимума на одного человека.

- 100% прожиточного минимума на ребенка — максимальный размер пособия предусмотрен в ситуации, когда даже после увеличения выплаты до 75% среднедушевой доход семьи не достигает установленного в регионе прожиточного минимума.

Напомним, что размер прожиточного минимума на ребенка в Татарстане в этом году составляет 15 615 рублей.

Если в семье воспитываются двое или больше детей в возрасте от 0 до 17 лет, единое пособие назначается на каждого ребенка отдельно. Выплаты производятся до достижения ребенком 17-летнего возраста.

Как правило, пособие устанавливается на год. При этом период его предоставления не может выходить за пределы месяца, в котором ребенку исполняется 17 лет. Для продления выплаты на следующий год необходимо подать новое заявление. При этом пособие назначается с месяца, следующего за тем, в котором закончился предыдущий период его получения.

При обращении за пособием в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка выплата устанавливается, начиная с месяца его рождения. Исключение составляет период до получения ребенком гражданства Российской Федерации: пособие не может быть назначено ранее месяца, в котором ребенок приобрел российское гражданство.

Если заявление подано позднее шестимесячного срока, выплата назначается с месяца обращения. При этом она также не может быть установлена раньше месяца приобретения ребенком российского гражданства.

Условия назначения единого пособия

Единое пособие предназначено для семей с невысоким доходом. При рассмотрении заявления проводится комплексная оценка нуждаемости. Для получения выплаты должны одновременно выполняться установленные требования:

- среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе проживания;

- доход каждого трудоспособного взрослого за расчетный период в 12 месяцев должен составлять не менее восьми МРОТ, если отсутствуют предусмотренные законодательством уважительные причины для отсутствия заработка;

- имущество, находящееся в собственности семьи, должно соответствовать установленным требованиям;

- заявитель и дети, на которых оформляется пособие, должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать на территории России.

Подать заявление на единое пособие вправе родитель, усыновитель либо опекун (попечитель) ребенка.