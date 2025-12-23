Пособие на ребенка до 1,5 года: размер в 2026 году и кто сможет получать в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одной из мер поддержки семей с детьми служит пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Кто сможет рассчитывать на данную выплату в Татарстане в 2026 году, и чем будет равняться размер пособия – в материале «Татар-информа».

Кто имеет право на получение пособия

Среди неработающих граждан на выплату могут претендовать женщины, которые были уволены в период беременности, декретного отпуска либо во время ухода за ребёнком. Также право на пособие имеют лица, не состоящие в трудовых отношениях, не получающие выплаты по безработице и не перечисляющие страховые взносы в Социальный фонд. Кроме того, данная мера поддержки доступна студентам очной формы обучения.

Если говорить о работающих жителях Татарстана, то сотрудник или индивидуальный предприниматель вправе оформить пособие на себя либо передать право его получения другому родственнику. При этом отпуск по уходу за ребёнком можно прервать и выйти на работу или продолжить обучение в любой момент — это не скажется на сохранении выплаты.

Размер пособия в 2026 году

В 2026 году минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года увеличится на 733,37 рубля и достигнет 10 837,2 рубля. Максимальный размер выплаты вырастет на 14 025,7 рубля и превысит 83 тысячи рублей.

Стоит отметить, что окончательная сумма пособия рассчитывается с учётом доходов женщины за два предыдущих года.