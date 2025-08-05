«Посмотрите вокруг – мы ведь живем в раю»: в Уруссу прошел фестиваль добрососедства

Площадь перед Домом культуры в поселке Уруссу Ютазинского района стала центром притяжения для жителей и гостей: здесь развернулся фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятие объединило местных жителей и гостей со всего района и республики.

С приветственным словом к ютазинцам обратились почетные гости: секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Аяз Шафигуллин; представитель республиканского актива, депутат Госсовета РТ Камиль Гилманов; член Штаба общественной поддержки, участник СВО и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Рустэм Нугуманов. В своих выступлениях они подчеркнули значимость преобразований, произошедших в республике благодаря программе «Наш двор».

Аяз Шафигуллин напомнил о масштабной работе, проведенной в районе за последние пять лет при поддержке республики. За это время капитально отремонтированы три детских сада и 13 школ, приведены в порядок административные здания, построены новые – в Байряке и Старом Каразерике. Появились пять новых фельдшерско-акушерских пунктов и отремонтированы четыре объекта здравоохранения. Преобразились 37 многоквартирных домов, а в этом году открылся новый теннисный зал «Чемпион».

«Сегодня мы живем в благоустроенных и современных населённых пунктах, и это во многом заслуга руководства республики», – отметил он.

Особое внимание спикер уделил дорожной инфраструктуре: заасфальтировано и отремонтировано 125 дорог местного значения, построен мост через реку Дымка. При личной поддержке Раиса республики завершается строительство моста через реку Ик.

По республиканской программе «Наш двор» в Ютазинском районе благоустроено 54 двора, из них 23 – в сельской местности.

Камиль Гилманов подчеркнул, что подобные преобразования – часть общей стратегии развития Татарстана.

«Республика Татарстан сегодня является одним из ключевых регионов страны с мощной экономикой. За последнее десятилетие было благоустроено 400 парков, 1,5 тыс. медицинских учреждений, построено 100 школ и детсадов, преобразилось более 5 тыс. дворов. Красота вдохновляет, а ухоженные дворы становятся частью повседневной жизни», – сказал он.

В рамках фестиваля состоялось торжественное вручение Благодарственных писем от имени Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, активно участвовавших в программе «Наш двор». Среди награжденных – педагог-ветеран Алла Федорова, проживающая на улице Горького, 8.

«Посмотрите вокруг – мы ведь живем в раю! Такая красота, уют и благоустройство. И за все это мы, жители, передаем благодарность нашему Раису», – поделилась Алла. Несмотря на возраст, она по-прежнему активно следит за порядком во дворе и подает пример соседям.

«Мы очень благодарны руководству республики и района за такие комфортные условия», – добавила она.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Рустэм Нугуманов подчеркнул, что программа «Наш двор» – это не только благоустройство, но и часть стратегии повышения качества жизни.

«Программа позволяет обновлять наши дворы с учетом потребностей и пожеланий жителей. Это вложение в комфорт каждого», – отметил он.

Фестиваль завершился яркой концертной программой в рамках проекта «Лето в Татарстане». Зрителей порадовали выступления местных артистов и творческих коллективов, а также специальный гость – этно-экспериментальный проект Abiem Project из Казани, вызвавший бурные аплодисменты.

Гости могли выбрать занятие по душе: прогуляться по выставке ремесел, поучаствовать в мастер-классах, отведать плов и шашлык в торговых рядах или просто насладиться атмосферой праздника.

Параллельно работала агитационная палатка партии «Единая Россия», где агитаторы раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).

Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.