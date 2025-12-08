«Посмотрите, что творится в «Тракторе»: Плющев раскритиковал Алексея Волкова

Фото: hctraktor.org

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал череду досрочных отставок наставников в Континентальной хоккейной лиге. По его мнению, ответственность за неудачные назначения должны нести не только тренеры, но и те, кто их подбирал и утверждал в клубах.

Плющев заявил, что вопрос выходит за рамки простой смены тренерского штаба.

«Посмотрите, что происходит в "Тракторе", где господин Волков сделал ставку на Гру. Канадец уже убежал, но хаос в Челябинске продолжился – вместе с самим Волковым. Теперь этот «эффективный» менеджер создал очередную уродливую конструкцию из трёх тренеров – мальчика-канадца, который, видимо, не успел убежать с Гру, Зубова и Корешкова», – сказал Плющев.

В своем заявлении Плющев также затронул системную проблему. По его мнению, в погоне за западными моделями российский хоккей бездумно перенял роль генерального менеджера из НХЛ, тогда как исторически ключевой фигурой в отечественной школе всегда был главный тренер. Эксперт отметил, что тема роли тренера и управления требует отдельного глубокого обсуждения, к которому он планирует вернуться в течение сезона.

«Именно эти горе-управляющие не должны оставаться в тени и обязаны нести ответственность», — приводит слова экс-тренера портал Russia-Hockey.ru.

Напомним, Рафэль Рише сегодня также покинул «Трактор». Челябинская команда находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл четыре последних матча в КХЛ.