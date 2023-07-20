Эксперт заявил о высокой загрузке отелей в Татарстане: «Свободный номер сложно найти»

В Татарстане высокая загрузка отелей, отметил на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

«Календарный год в некоторых регионах создает перекосы в период высокого спроса. Приморский край не дозагружен качественными гостиницами, а спрос высок. И так по всей стране. Посмотрите, что происходит в Татарстане. Свободный номер очень сложно найти. Масса пиковых дат в течение года, когда гостиничный фонд переполнен», — сообщил он. Спикер констатировал, что туристическая отрасль России сталкивается с дефицитом качественного предложения отелей.

«Россияне почувствовали вкус к отдыху в родной стране. И дай нам Бог справиться с этим спросом», — обозначил он проблему, отметив, что имеет в виду нехватку кадров и достойных объектов для размещения гостей.

Спикер убежден, что большинство россиян предпочитает для себя демократичный вариант размещения. Для кого-то это связано с привычкой, с бюджетом, для кого-то — с понятным направлением, на котором нет другого предложения.

Тем не менее Прасов полагает, что рынок отелей категории 4 и 5 звезд «несколько перегрет». По его мнению, это говорит не только о высокой себестоимости, но и о достаточно высоком спросе в этих сегментах, что, к сожалению, в том числе приводит и к росту цены. Особенно в некоторые наиболее популярные периоды.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также считает, что основная масса российских туристов останавливается все-таки не в четырех- и пятизвездочных отелях, которых в РФ катастрофически мало.

«У нас на всю страну порядка 250 отелей уровня „5 звезд“. На одном курорте Турции их количество может быть больше», — констатировал он.

Нехватку качественных гостиниц Уманский считает ключевой проблемой внутреннего туризма, хотя ситуация отчасти и меняется. Так, в 2022 году было введено в эксплуатацию 13 тыс. новых гостиничных номеров. Это значительно больше, чем годом ранее, когда фонд пополнился 7,5 тыс. номеров.

Тем не менее президент РСТ признал, что «достичь прорыва пока не удалось». Но меры предпринимаются важные. Запущен национальный проект, который обеспечивает субсидирование ставок. Есть программа поддержки модульных отелей. Как базовую проблему, которая не дает гостиничной отрасли развиваться, глава профильного союза обозначил низкую рентабельность. Окупаемость отелей в РФ составляет 10 и больше лет.