Послы Швеции и Австралии выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

В адрес Татарстана продолжают поступать соболезнования в связи со случившимся в 175-й гимназии Казани. Глубокую скорбь и сочувствие высказали послы Швеции Малена Мард и Австралии Грейм Михан, сообщает РИА Новости.

Мард сегодня приезжала к Представительству РТ в Москве. Она отметила, что, будучи матерью, понимает, какая огромная трагедия произошла в Казани. «Мы здесь стоим и, думаю, что все мысли сейчас об этой трагедии», — заявила она.

Ее австралийский коллега Грейм Михан отметил, что до сих пор шокирован произошедшим.

«Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным и близким жертв. Скорблю вместе с вами», — заявил он в Twitter.