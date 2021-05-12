В адрес Татарстана продолжают поступать соболезнования в связи со случившимся в 175-й гимназии Казани. Глубокую скорбь и сочувствие высказали послы Швеции Малена Мард и Австралии Грейм Михан, сообщает РИА Новости.
Мард сегодня приезжала к Представительству РТ в Москве. Она отметила, что, будучи матерью, понимает, какая огромная трагедия произошла в Казани. «Мы здесь стоим и, думаю, что все мысли сейчас об этой трагедии», — заявила она.
Ее австралийский коллега Грейм Михан отметил, что до сих пор шокирован произошедшим.
«Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным и близким жертв. Скорблю вместе с вами», — заявил он в Twitter.
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Послы Швеции и Австралии выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани
В адрес Татарстана продолжают поступать соболезнования в связи со случившимся в 175-й гимназии Казани. Глубокую скорбь и сочувствие высказали послы Швеции Малена Мард и Австралии Грейм Михан, сообщает РИА Новости.
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