«Послужит укреплению доверия между народами»: Мишустин поприветствовал гостей KazanSummit

Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. Мы активно развиваем взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, претворяем в жизнь крупные совместные проекты. Такие слова привел Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии гостям и участникам саммита.

«Форум “Россия – исламский мир KazanSummit” – это уникальная возможность придать дополнительный импульс нашему многоплановому сотрудничеству, расширить обмен опытом и лучшими практиками, установить новые деловые контакты, заключить соглашения, провести презентации инвестиционного потенциала государств и регионов.

Для участников нынешней встречи подготовлена насыщенная повестка, охватывающая актуальные вопросы экономики совместного потребления, исламских финансов, индустрии халяль, развития экспорта, предпринимательства, механизмы привлечения инвестиций.

Особое внимание будет уделено знаменательной дате – 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Это важнейшее историческое событие для России, Татарстана и всего исламского мира.

Уверен, что XIII Международный экономический саммит послужит укреплению деловых связей России с исламским миром, упрочению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами», - отметил в своем приветствии Мишустин.