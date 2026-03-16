Послу Шри-Ланки представили экономический потенциал Татарстана в Полпредстве РТ в РФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в России Шобини Каушала Гунасекера посетила Полномочное представительство РТ в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства.

С послом встретился заместитель премьер-министра РТ – полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин. Стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества и отметили потенциал развития торгово-экономических связей.

Ахметшин рассказал о возможностях экономики региона и крупных международных выставках, которые проходят на территории Татарстана. Он подчеркнул, что республика заинтересована в развитии сотрудничества со Шри-Ланкой и готова расширять контакты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования и туризма в рамках дружественных отношений двух стран.

Также Ахметшин пригласил посла посетить Казань и другие города Татарстана, чтобы ближе познакомиться с регионом. По его словам, такая поездка может стать основой для появления новых идей и предложений по развитию сотрудничества.

Во время встречи сотрудница полпредства Анастасия Амельченко на английском языке представила презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана и рассказала о крупнейших промышленных предприятиях республики.

Гунасекера отметила, что за более чем год работы в России неоднократно слышала о Татарстане. После презентации, по ее словам, она увидела еще больше возможностей для развития и расширения отношений между сторонами.

В числе перспективных направлений сотрудничества Татарстана и Шри-Ланки участники встречи назвали нефтехимическую отрасль, науку и образование, IT-сферу, судостроение и туризм.

Посол также добавила, что взаимодействие может развиваться в текстильной промышленности, а также в поставках в Татарстан цейлонского чая и натурального каучука.

Во встрече участвовали заместитель полномочного представителя по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин и первый секретарь посольства Санджива Бандара.