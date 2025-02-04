Послом Форума классных руководителей от Татарстана стала учитель казанского лицея

Фото предоставлено организаторами Форума классных руководителей

Послом Форума классных руководителей от Татарстана в 2025 году стала учитель русского языка и литературы казанского лицея №121 имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова Наталья Мурзаева.

Мурзаева участвовала в Форумах классных руководителей 2022 и 2023 годов, она обладатель грантов «Наш новый учитель» и «Старший учитель», победитель Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 3.0», а также активный участник республиканского антинаркотического проекта «SаMoSтоятельные дети».

Всего в текущем году послами ФКР стали 90 педагогов изо всех регионов России, а также из Байконура. Послы должны продвигать идеи форума в своих регионах, делиться лучшим профессиональным опытом и вдохновлять других педагогов на инициативы, направленные на развитие образовательной среды, отмечают организаторы события.

Форум классных руководителей проводится начиная с 2021 года Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Стратегический партнер форума – АНО «Диалог Регионы».