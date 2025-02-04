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Общество 4 февраля 2025 14:56

Послом Форума классных руководителей от Татарстана стала учитель казанского лицея

Послом Форума классных руководителей от Татарстана стала учитель казанского лицея
Фото предоставлено организаторами Форума классных руководителей

Послом Форума классных руководителей от Татарстана в 2025 году стала учитель русского языка и литературы казанского лицея №121 имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова Наталья Мурзаева.

Мурзаева участвовала в Форумах классных руководителей 2022 и 2023 годов, она обладатель грантов «Наш новый учитель» и «Старший учитель», победитель Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 3.0», а также активный участник республиканского антинаркотического проекта «SаMoSтоятельные дети».

Всего в текущем году послами ФКР стали 90 педагогов изо всех регионов России, а также из Байконура. Послы должны продвигать идеи форума в своих регионах, делиться лучшим профессиональным опытом и вдохновлять других педагогов на инициативы, направленные на развитие образовательной среды, отмечают организаторы события.

Форум классных руководителей проводится начиная с 2021 года Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Стратегический партнер форума – АНО «Диалог Регионы».

#форум #классные руководители
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