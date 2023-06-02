Послом Fighting People Awards в Казани станет чемпион мира по кикбоксингу из Ирана

В КазГИК 4 июня в 13:00 состоится церемония награждения международной премии Fighting People Awards. Будут отмечены спортсмены, тренеры и функционеры боевых искусств по 14 разным номинациям. Послом мероприятия станет чемпион мира по кикбоксингу по версии WAKO PRO Мохаммад Реза Назари из Ирана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил член жюри премии, генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ» Александр Даренков.

«Мы ожидаем на церемонию награждения Fighting People Awards международных гостей. Официальным послом станет чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO Мохаммад Реза Назари из Ирана. Также приедут много известных российских деятелей боевых искусств», — пояснил спикер.

Помимо самого награждения, гостей и зрителей ждет богатая культурная программа с яркими выступлениями признанных мастеров боевых искусств, заявил Даренков.

«Не думайте, что это будет просто скучное чествование. Рекомендую прийти с детьми. Там будут красочные выступления единоборцев, есть на что посмотреть. Не просто вручение статуэток и дипломов. Для церемонии мы взяли даже профессионального режиссера», — сказал он.

Казань неслучайно выбрана местом проведения международной премии. Подавляющее большинство номинаций были выиграны именно представителями Татарстана, сообщил президент филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан Фархат Хуснутдинов.

«Церемония пройдет в Казани впервые. Среди лауреатов много наших ребят. Отдельно следует отметить, что в номинации „Лучшая спортивная федерация России“ победила наша Федерация тхэквондо с его бессменным руководителем Дамиром Халиловым», — добавил он.

Вход на церемонию будет осуществляться по пригласительным билетам. Для их получения необходимо обратиться в любую из 36 федераций боевых искусств в Татарстане. Также небольшая квота имеется в продаже. Мероприятие пройдет 4 июня в 13:00.