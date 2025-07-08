Пошлины с любовью: к чему приведет торговая война, объявленная Трампом половине мира

В социальной сети Truth Social Дональд Трамп опубликовал официальные письма о введении импортных тарифов для ряда стран. Почему американский президент решил объявить тарифную войну этим государствам и какие последствия могут быть у этого решения – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





2 апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против 185 стран

Фото: © The White House

Торговая война с половиной мира

Дональд Трамп определенно разошелся – он объявил тарифную войну сразу нескольким странам, что грозит серьезными последствиями как для США, так и для мировой экономики.

После своего избрания Трамп анонсировал введение повышенных торговых сборов для ряда государств. И 2 апреля он конкретизировал свои обещания – было объявлено о введении импортных пошлин против 185 стран. Базовая ставка составляет 10%, но для отдельных стран она существенно выше – например, для ЕС или на некоторые товары из Канады и Мексики.

Это решение вызвало шок у мирового экономического сообщества, а лидеры многих государств призвали Трампа к переговорам о пересмотре размера повышенных импортных пошлин. Трамп пошел навстречу и 9 апреля объявил о том, что взимание этих сборов отложено на 90 дней (до 9 июля), и сам американский президент готов к переговорам. Исключение сделали только для Китая: с ним «торговое перемирие» вступило в силу с 12 мая на те же 3 месяца, а пошлины на китайские товары были снижены со 145% до 30%.

Исключение сделали только для Китая: пошлины на китайские товары были снижены со 145% до 30% Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Получите и распишитесь

Поскольку срок моратория заканчивается 9 июля, Трамп официально объявил о начале действия импортных тарифов с 1 августа для (пока!) 14 стран. Сделал он это экстравагантно для главы государства – через посты в социальной сети Truth Social.

В письмах, направленных главам государств и правительств, Трамп указал, что введение пошлин обусловлено многолетним устойчивым торговым дефицитом США с этими странами. Причиной дефицита он назвал тарифные и нетарифные меры, а также торговые барьеры, которые применялись этими государствами в отношении американских товаров.

Трамп подчеркнул, что объявленные ставки пошлин существенно ниже уровня, необходимого для полного устранения дисбаланса в торговых отношениях. Он также сообщил, что товары, перевозимые транзитом через третьи страны с целью обхода повышенного тарифа, будут облагаться этими же увеличенными пошлинами.

Кроме того, Трамп предупредил, что если страны, получившие уведомление, решат в ответ повысить свои тарифы на американские товары, то соответствующий процент увеличения будет добавлен к уже введенной ставке американского тарифа.

Президент США также отметил готовность пересмотреть размеры тарифов в будущем – либо увеличить, либо снизить их – в зависимости от того, насколько страны-партнеры будут готовы устранить существующие барьеры и обеспечить доступ американских товаров на свои внутренние рынки. Основной причиной введения этих мер Трамп назвал защиту американской экономики и национальной безопасности, которая, по его мнению, оказывается под угрозой из-за накопившихся торговых дефицитов.

25-процентные тарифы на товары из Южной Кореи и Японии начинают действовать с 1 августа Фото: © Андрей Ольферт / РИА Новости

Кто первым попал под импортные тарифы

25-процентные тарифы на товары из Южной Кореи и Японии начинают действовать с 1 августа. Эти тарифы распространяются на все товары японского и южнокорейского происхождения, импортируемые на американский рынок. Аналогично, товары, переправленные с целью уклонения от пошлин через третьи страны, также будут облагаться повышенной ставкой.

«Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность и приверженность наших торговых отношений и тот факт, что США согласились продолжить сотрудничество, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной. Тем не менее мы решили продолжать двигаться вперед, но только с более сбалансированной и справедливой торговлей», – так учтиво и вежливо обратился Дональд Трамп к лидерам Японии и Южной Кореи.

Кроме Японии и Кореи, с 1 августа новые тарифы вступят в силу как минимум еще для 12 стран. Письма о введении тарифов также получили лидеры Казахстана (25%), Малайзии (25%), ЮАР (30%), Лаоса и Мьянмы (по 40%), Туниса (25%), Индонезии (32%), Боснии (30%, Сербии (35%), Бангладеш (35%), Таиланда (36%), Камбоджи (36%).

Всего, по данным Белого дома, аналогичные письма получат свыше десятка стран. Какие именно – пока не раскрывается. Кроме того, пресс-секретарь Каролин Левитт сообщила, что Трамп подпишет указ о переносе крайнего срока по торговым соглашениям с 9 июля на 1 августа.

Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес стран БРИКС Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Новые угрозы в адрес стран БРИКС

Помимо введения новых повышенных импортных пошлин, Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес стран БРИКС. 6 июля он пообещал ввести 10-процентный тариф для всех государств, «поддерживающих антиамериканскую политику» организации. Речь идет о дополнительном тарифе, своего рода «довеске» к уже существующим пошлинам.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп уже угрожал странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае попытки создать новую валюту в противовес доллару.

Эти угрозы вызвали негативную реакцию у государств – членов БРИКС. В декларации стран БРИКС 2025 года, подписанной во время саммита в Рио-де-Жанейро, подчеркивается озабоченность ростом тарифных и нетарифных мер США. Согласно документу, они не соответствуют правилам ВТО и «грозят дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепочек поставок».

Президент Бразилии Лула да Силва назвал поведение Трампа недопустимым: американский лидер, по его словам, не должен угрожать другим главам государств в соцсетях. Он также заявил, что страны, против которых вводятся американские пошлины, имеют право на зеркальные меры.

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложена дополнительная 10-процентная пошлина. Так что мы все делаем правильно!» – так отреагировал на угрозу Трампа заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Лула да Силва назвал поведение Трампа недопустимым Фото: kremlin.ru

Реакция в мире и предварительные выводы

Западные СМИ отреагировали на инициативы Трампа достаточно резко.

«Только что объявленные ставки обозначили возобновление политики балансирования на грани войны между Трампом и другими странами», – сообщает New York Times.

«Трамп нанес сокрушительный удар, объявив, какими будут новые пошлины, которые могут парализовать экономику двух союзников США – Японии и Южной Кореи», – пишет Daily Mail.

«В понедельник вечером ЕС почувствовал себя неуютно, поскольку выяснилось, что блоку предоставлена лишь трехнедельная отсрочка от введения Соединенными Штатами 50-процентных пошлин», – информирует The Guardian.

Несмотря на то что РФ является членом БРИКС, прямой эффект от пошлин Трампа для страны будет небольшим, поскольку торговля Москвы и Вашингтона сейчас и так минимальна из-за санкций.

Однако важно понимать: любые торговые войны провоцируют снижение глобального спроса и рост неопределенности. В апреле товарооборот между КНР и США рухнул на 20% – и это при том, что новые пошлины на китайские товары еще не вступили в силу. Вероятно, после начала их действия Китай будет активнее поставлять продукцию на собственный рынок, а также в Россию и другие страны БРИКС, несмотря на угрозы Трампа.

Что касается американских потребителей, то им можно посочувствовать: повышенные импортные пошлины в конечном итоге будут заложены в стоимость импортных товаров, и за «сумасбродные акции Трампа» они расплатятся из собственного кармана. Инфляция в США, скорее всего, останется высокой. Американский бюджет выиграет, но рядовой потребитель проиграет. Выбрали Трампа себе на горе!