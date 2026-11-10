Послевкусие Артиги: как Олег Кузьмин меняет «Рубин» в лучшую сторону

С того момента, как Франк Артига покинул Казань прошло уже больше двух недель. А «Рубин» уже успел провести два матча с новым тренером - пока исполняющим обязанности, Олегом Кузьминым. И надо сказать, что изменения на лицо. В чем они заключаются и чего ожидать от казанского клуба до конца календарного года - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Вернул щитки и раздевалку

Олег Кузьмин - знаковая фигура для «Рубина». Он входит в тренерский штаб казанского клуба с 2019 года - тогда его пригласил Леонид Слуцкий. Затем был Юрий Уткульбаев, который не видел Кузьмина своим помощником. Но при Рашиде Рахимове двери в казанский клуб снова распахнулись. Поэтому, когда увольняли испанского наставника, было понятно, что есть человек, который готов получить заветный шанс.

Но, как мы знаем, получить шанс не равно грамотно им распорядиться. А многие даже не справлялись. Но в руководстве «Рубина» рискнули и доверили. Правда, если помните, первым же его испытанием был московский «Спартак» в Кубке. Перед той игрой классическая тренировка, где напряжение буквально витало в воздухе.

Для Кузьмина было важным и первостепенным вернуть доверие в раздевалке. Если помните, по Франку Артиге в последнее время проходились игроки - дескать, спросите у тренера почему я мало играю и во что мы играем. Дерзкими репликами отмечались Сиве, Юкич, Вуячич.

Олег Кузьмин начал с маленьких, но важных психологических футбольных хитростей. Например, казалось бы просто, но вернул щитки на тренировки и попросил играть в полный контакт, как в матче. Сам тренер так объяснил это стратегию:

«Например, добавил щитки на тренировку, потому что не люблю, когда футболисты тренируются без щитков. Мне хочется, чтобы на тренировке был полный контакт, всё как в игре», - сказал Кузьмин каналу «Рубина».

Еще один немаловажным моментом являются тренировки. Тут тоже по сравнению с методикой европейского тренера есть свои изменения:

«Мне тоже ближе утренние тренировки. Утром организм полон сил, свежести. Но перед заездами, перед вечерними матчами предыгровые тренировки будут проводиться вечером», - сказал Кузьмин каналу «Рубина».

Кстати, что касается щитков, то это очень понравилось игрокам. Вот, например, Руслан Безруков после одного из матчей отметил, что «у нас выросла частота единоборств, стали больше себе позволять, вставлять ногу»:

«Меньше переживаешь о партнёре, потому что он более безопасно себя чувствует. Растет число единоборств на тренировке — и в игре легче», - сказал Безруков журналистам.

Руслан Безруков Фото: rubin-kazan.ru

Очевидно, что Кузьмин на этом коротком отрезке добился самого главного - раскрепощения команды. И игроки ответили ему взаимностью, обыграв «Локомотив» на выезде. А в раздевалке наставник был очень эмоционален:

«Я вам говорил, что мы едем сюда брать очки, я в вас верил изначально. Я горжусь вами всеми!», - сказал Кузьмин в раздевалке.

А затем еще дал команде шесть выходных. Но тут бесспорно - заслужили.

Дает шансы и улучшил оборону

Но это всё были психологические моменты. Я бы сказал эмоциональные. А теперь давайте к конструктиву. Какие приёмы использовал Кузьмин по этим трем матчам. Начнем с первостепенного - ротация. В пример - игра против «Спартака». По сравнению с артиговскими сочетаниями, российский наставник совершил шесть перестановок в составе, выпустил Моторина и Кабутова и объяснил это просто: «Дали сыграть тем, кто играл мало. Сальседо дали почувствовать 10–15 минут. Держали в уме матч с «Факелом».

Если помните, то по словам испанца Эдди был не готов играть. А когда надо было спасать Артигу из плачевного положения, итальянец вдруг появился в старте. Кузьмин же использовал другую тактику - по чуть-чуть. И гол Эдди «Факелу» лучшее подтверждение доверия.

Эдди Сальседо Фото: rubin-kazan.ru

Второй момент - оборона. Не сосчитать, сколько раз при Артиге казанские болельщики видели счет 1:1. И все время молились: хоть бы сегодня нам не забили. Но как правило «Рубин» часто пропускал первым. Но вот Кузьмин подобрал ключи - против воронежцев и «железнодорожников» ворота остались в неприкосновенности. Да, вы скажете, что оба соперника не в лучшей форме, но это же не проблемы казанского клуба.

«Ведем в счете, и где-то в голове сидит мысль удержать результат, от этого страдает игра. Хотя мы и говорили, что не должны садиться низко, должны активно идти прессинговать, активно идти в отбор», - сказал Кузьмин после игры с «Факелом».

Против «Локо» казанцы играли средним блоком, но когда садились глубоко — Кузьмин с бровки требовал подниматься выше. Третий аспект - стандарты. Против красно-белых в Кубке «Рубин» подал 14 угловых и не забил ни одного, а тренерский штаб затем целенаправленно поработал над точностью подач, открываниями и блоками при подачах. В матче против «Локомотива» победу принес гол Тесленко, как раз после розыгрыша углового.

Способен ли такой футбол долго приносить результат?

И знаете, мы сейчас ликуем и радуемся, но на самом деле, нужно крепко задуматься и вспомнить вот о чем. Когда Артига приходил в Казань, тогда тоже был прекрасный старт. В частности, домашние победы над «Краснодаром» и «Локомотивом». А когда начался новый сезон - все куда-то ушло.

Олег Кузьмин Фото: rubin-kazan.ru

Да, Кузьмин сейчас в первую очередь эмоционально взбудоражил команду и вернул ей веру в тренера. Но пока, например, остается проблема той же реализацией - в матче с «Локомотивом» было куча моментов, а реализован лишь один гол. Да, Кузьмин может говорить, что все поправят, но жизнь показывает, что пока нет результата, не доверять словам. Но знаете, почему-то в Кузьмина и его тренерский штаб сильно верится.

Да, мы сейчас затаили дыхание. И если к новогодней паузе ничего не изменится с точки зрения тренера и руководство продолжит давать шанс этому тренеру, то возможно в мае мы будем радоваться и рукоплескать еще громче. По крайней мере, в это очень хочется верить.