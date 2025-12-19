«Пошлем его к Юпитеру!»: Путин ответил про «инопланетный корабль» 3I/ATLAS

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» журналистка из Тюмени поинтересовалась у главы государства ситуацией вокруг объекта 3I/ATLAS, который в СМИ называли «инопланетным кораблем».

Президент России Владимир Путин отметил, что, по информации профильных служб, речь идет не о внеземном объекте, а о комете из другой галактики, которая из-за этого ведет себя несколько иначе, чем привычные астрономические тела.

«Если по-серьезному, это комета. Наши ученые знают, что там происходит. Причем комета эта из другой галактики, поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения: у нее другая оболочка. При приближении к Солнцу на поверхности происходят несколько иные процессы, в том числе в так называемом «полевом хвосте» – он выглядит по-другому», – пояснил Президент.

По его словам, объект достаточно крупный – от 2 до 6 километров, – однако находится на очень большом расстоянии от Земли – в сотнях миллионах километрах от нашей планеты.

«Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров, а объект, о котором вы говорите, – на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру!» – заметил Президент с юмором.