«Последствия ощутит вся Турция»: сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой выше 7

Стамбулу и региону Мраморного моря грозит землетрясение магнитудой выше 7. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

По словам специалиста, экономические последствия от стихии ощутит вся страна. «Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2 тыс. лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований», — подчеркнул профессор.

По его словам, ученые регулярно напоминают об этом, чтобы люди были подготовлены к возможной катастрофе. Однако если она произойдет, то негативные последствия ощутит вся Турция, ведь на Стамбул приходится 35% ВВП.

«Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», — перечислил Эйидоган.

Чтобы снизить число возможных жертв, власти страны намерены расселить около 1,5 млн квартир в Стамбуле, которые находятся в несейсмостойких домах.

Как заметили в мэрии города, при землетрясении такой силы в Стамбуле обрушится не менее 90 тыс. зданий, в жилье будут нуждаться порядка 4,5 млн человек.

Напомним, после землетрясений в Турции 6 февраля погибло более 50 тыс. человек. Магнитуда толчков, произошедших с интервалом в девять часов, составила 7,7 и 7,6.