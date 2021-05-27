Обучение «цифре»: ученые десятков стран обсуждают в Казани последствия дистанта

КФУ разработал новую педагогическую модель

В работе форума принимают участие педагоги из России, США, Ирландии, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля, Уганды и других стран. Представители 39 стран в онлайн- и офлайн-формате обсуждают особенности учебы во время пандемии и качество дистанционной подготовки специалистов. Приветствие в адрес гостей форума направил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Архив ИА «Татар-информ»

«Форум проводится в Казанском федеральном университете – ведущем вузе Татарстана, который традиционно славится своими естественно-научными школами, химическими, математическими, физическими и другими. После присоединения двух педагогических университетов КФУ трансформировался в один из крупнейших центров подготовки учителей в Российской Федерации. Реформы, реализованные в вузе, в последнее десятилетие привели к его международному признанию», – сказано в приветствии.

Президент РТ отметил, что формирование эффективных моделей и технологий подготовки учителей имеет стратегическое значение для республики и всей страны. Педагогическое образование всегда занимало приоритетное место в стратегии развития Татарстана. Республике нужны учителя, которые бы обладали всеми компетенциями, необходимыми для обучения и воспитания нового поколения, способного стать востребованными на глобальном рынке труда. При этом учителя сами должны быть носителями идеи гуманизма и общечеловеческих ценностей, гражданственности и патриотизма, подчеркнул в обращении Минниханов.

На открытии форума ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил, что за 11 лет – с момента учреждения Казанского университета в статусе федерального и последующего включения в его состав семи ранее самостоятельных высших учебных заведений – проделана колоссальная работа по трансформации всей университетской жизни. Модернизирована инфраструктура учебного заведения, оно получило признание на международном уровне и сейчас входит в десятку ведущих вузов страны по всем показателям.

«Представители педагогической науки университета сумели создать в течение прошедшего десятилетия новую университетскую модель педагогического образования. Сегодня она эффективна, востребована, экономически устойчива и признаваема российскими и зарубежными учеными», – сказал ректор КФУ.

Наталья Рыбакова

Учителя осваивают цифровые платформы

Первый проректор РГПУ им. Герцена, академик РАО, профессор Владимир Лаптев в своем выступлении отметил, что каждый классический университет работает на два компонента рынка труда. Это рынок исследовательской деятельности и рынок образования. КФУ преуспел в обоих направлениях. Эксперт перечислил главные тренды трансформации системы высшего образования. Это персонифицированное обучение в цифровой среде, формирование опережающих профессиональных компетенций и расширение образовательных ресурсов.

«Возрастает степень открытости образования. Активизируется взаимодействие с работодателями, возникают новые формы организации высшего образования на основе интеграции вуза и производственных организаций. Открываются ресурсные центры практической подготовки в качестве площадок профессиональных проб, а также онлайн-лаборатории. Создается единая электронная платформа для практики», – сообщил он.

Федеральный эксперт рассказал о перестройке информационной системы управления вузов на основе использования элементов гибридного вычислительного интеллекта. Новые модели профессионального образования способствуют воспитанию конкурентоспособных и ответственных специалистов.

Мы все живем в «мире гибридного образования», и этот мир должен быть построен таким образом, чтобы никто не чувствовал себя ущербным, отметила директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова.

«Это абсолютный вызов для педагогики. Давайте не будем себя обманывать, мы еще не знаем, как вести занятия, когда у тебя есть здесь круг слушателей (в аудитории, – прим. Т-и) и удаленное сообщество. Как сделать так, чтобы все могли взаимодействовать эффективно? Мы говорим о персонализированном образовании в цифровом пространстве. Мы отчетливо понимаем, что будущее будет связано с цифровыми платформами, которые мы будем использовать как помощников», – сказала она.

С одной стороны, цифровые возможности открывают перед учителями новые возможности, позволяют находить нужную информацию и мгновенно ее обрабатывать. Однако, с другой стороны, «цифра» не способна полностью заменить живое общение, а длительное времяпровождение за компьютерами не идет на пользу здоровью учеников. Однако очень важно, чтобы цифровой опыт, полученный в период пандемии, «был сохранен как устойчивый шаг в собственном развитии», считает спикер.

Наталья Рыбакова

Студенты-медики участвуют в работе ковид-госпиталей

Главными темами дискуссионных площадок стали вопросы подготовки учительских кадров, роль медицинского образования, а также перспективы развития дистанционной учебы. В связи с пандемией образовательные учреждения республики, как и всей страны, в прошлом году вынуждены были перейти на удаленный формат работы. И они с этой задачей справились.

«Тем учебным заведениям, которые изначально имели достаточно большое количество различных онлайн-программ, перейти на дистант было легко, особенно в области гуманитарных наук. В области естественных, инженерных, медицинских наук были достаточно большие сложности, поскольку нужно было задействовать лабораторное оборудование», – отметил Ильшат Гафуров.

Спикер добавил, что в период пандемии студенты-медики КФУ получили огромный опыт, поскольку, «обучаясь в стенах вуза, участвовали в работе ковид-госпиталей». Они также обслуживали пациентов, перенесших заболевание в легкой форме, на дому.

«Мы открыли отдельную обсервацию для студентов. Взаимодействие студентов, обучающихся в различных предметных областях, с будущими медиками дает хороший эффект», – подчеркнул ректор.

Архив ИА «Татар-информ»

Первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов в свою очередь отметил, что КФУ – крупнейший центр подготовки педагогических кадров в стране. Совершенствованию системы подготовки учителей в вузе всегда уделялось значительное внимание.

Тьюторы находят индивидуальный подход к каждому ребенку

Во время беседы с корреспондентом «Татар-информа» Андрей Поминов сообщил, что внедряемые в систему образования Татарстана новшества соответствуют федеральным образовательным стандартам. В первую очередь в республике проводится работа по цифровизации учебных заведений.

«Сегодня мы имеем практически во всех наших образовательных организациях высокоскоростной интернет. Оптические каналы связи позволяют перевести процесс обучения на новый уровень. Вторая особенность – различные формы инклюзивного образования для особых групп. Это требование сегодняшнего дня. Речь идет об индивидуальном подходе к каждому ребенку», – сказал спикер.

Архив ИА «Татар-информ»

В республике по различным направлениям успешно работают лицеи, гимназии и языковые школы. У каждого образовательного учреждения есть свой профиль, оно рассчитано «на определенную категорию учащихся, что соответствует требованиям времени». Власти региона уделяют внимание развитию инклюзивного образования. Данное направление требует особой подготовки педагогов. Ведь учителя, работающие с особенными детьми, должны владеть определенными инструментариями и технологиями. Кроме того, в развитии системы образования региона принимают участие крупные компании.

«Мы активно работаем с различными партнерами, в республике созданы «Сбер-классы» и «Яндекс-классы». Крупные корпорации сейчас идут в образование, предлагают свои определенные решения, которые мы готовы использовать, если они подходят для нас и повышают качество образования», – добавил Поминов.

IFTE 2021 продолжит работу в Казани до 28 мая. Форум этого года проходит в гибридном формате: 500 гостей приехали в Казань и более 1000 человек работают дистанционно. В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Гарварда, Глазго и других престижных вузов. В работе дискуссионных площадок принимают участие представители 213 российских и зарубежных университетов. Запланировано более 200 различных заседаний, симпозиумов, круглых столов, секций, исследовательских групп, мастер-классов и панельных дискуссий на русском и английском языках.

Архив ИА «Татар-информ»