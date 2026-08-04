Последнюю из пяти исторических мечетей села Кульбаево-Мараса признали памятником

Фото: okn.tatarstan.ru

В селе Кульбаево-Мараса Нурлатского района выявленный объект культурного наследия — Пятую соборную мечеть 1915 года постройки — рекомендовали включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. К такому выводу пришел эксперт по итогам государственной историко-культурной экспертизы.

Мечеть находится на улице Школьной и до сих пор используется по своему прямому назначению. Сегодня это единственная сохранившаяся из пяти мечетей, которые существовали в селе до революции.

История самого села насчитывает более трех столетий. Во второй половине XIX — начале XX века Кульбаево-Мараса было одним из крупнейших татарских селений Чистопольского уезда. В селе работали две спичечные фабрики, десятки кузниц, магазины и медресе.

Рост населения привел к тому, что существующие мечети уже не могли вместить всех прихожан. В 1910 году жители обратились в Оренбургское магометанское духовное собрание за разрешением на строительство еще одного храма. После согласований в 1915 году в селе возвели кирпичную Пятую соборную мечеть.

После революции здание закрыли. В разные годы здесь размещались учебные классы и школьный склад. Минарет был утрачен в советское время и восстановлен только в 1993 году. В 2018 году возле мечети провели благоустройство и ремонт.

Эксперт отметил, что объект сохранил историческую объемно-планировочную структуру и подлинные архитектурные элементы. По заключению экспертизы, мечеть представляет собой ценный образец культовой архитектуры начала XX века, сочетающий черты барокко и классицизма, а также имеет важное значение для истории Нурлатского района и Татарстана.

В случае принятия решения объект получит статус памятника культурного наследия регионального значения.