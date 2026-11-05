Последняя гастроль Ефимовой и надежды на Гилязову: чего ждать от ЧР по плаванию

Сегодня в Северной столице стартует чемпионат России по плаванию на короткой воде. Он является отборочным на декабрьский чемпионат мира в Пекине. В какой форме подходят лидеры национальной сборной и чего ждать от татарстанских спортсменов - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: russwimming.ru

Есть ли у Ефимовой еще мотивация?

И начнем разговор с человека, который последние 20 лет олицетворяет российское плавание - речь, конечно, о шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой. Правда, за последние пять лет, которые прошли с ее успехов на Кубке мира-2019, многое изменилось. Да, Юля все еще остается самой известной и будоражащей публику персоной нашего плавания, но вот победы даже на внутреннем «рынке» ушли.

На 200 метров она уже не тянет в силу возраста. Да и к тому же там ее уверенно заменила Евгения Чикунова, которая, к слову, близка к новому рекорду мира. На «сотке» Ефимова попробовала сосредоточиться, но тоже не хватает. Да, есть еще и «полтинник», но там его в этом году прилично «оккупировала» татарстанская пловчиха Ралина Гилязова. Но об этом позже. Пока продолжим про Ефимову. Так что же делать Юле?

И тут, знаете, правильного ответа, как будто и нет. С одной стороны - со всех углов уже начинают намекать на возраст (Ефимовой - 34 года) и говорить, дескать, уступи дорогу молодым. А с другой стороны - почему она должна уходить, если держится в допустимых пределах? Например, на июньском чемпионате России в Казани на большой воде была второй вслед за Гилязовой на 50 брассом. Чем, собственно, и заслужила поездку на чемпионат Европы в Париж.

Юлия Ефимова Фото: worldaquatics.com

Но, похоже, планы самой спортсменки намного масштабнее, чем просто водный Евро. Она мечтает об Олимпиаде. И ее экс-партнер по сборной Антон Чупков тоже думает, что все осуществимо:

«Многие наши спортсменки росли на заплывах Юлии Ефимовой, и сейчас, когда они уже в сборной, рядом с ними до сих пор в топе Юля. Результаты стали чуть хуже, но она остается в обойме – в топе не только российского, но и мирового плавания. В том, что Юля может отобраться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, сомнений нет – дальше все зависит от ее желания и от процесса подготовки», - сказал Чупков «Газета.Ру».

Только вот желание здесь, как кажется, ключевая история. Ефимова, приезжая на чемпионаты России в последние годы не скрывала, что почти к турнирам или не готовилась, или болела. Возможно, этот питерский турнир поможет увидеть нам прежнюю Ефимову - голодную до побед, и дерзкую. И мы снова будем рукоплескать розовой шапочке нашего плавания - сначала в Санкт-Петербурге, а потом и в Китае. А возможно, увидим и закат великой карьеры.

Гилязова едет подтверждать реноме, Дьякова показывать характер

А теперь о татарстанских звёздочках поговорим. Для начала - Ралина Гилязова. Этот год для 19-летней уроженки Набережных Челнов получился непростым: операция в декабре, потом три месяца восстановления. Но только вдумайтесь, ничего из этого не помешало ей в июне сначала впервые в карьере выиграть чемпионат страны на 50 метров брассом, потом сгонять на чемпионат Европы в Париж и там в полуфинале выполнить самый курьезный переплыв в своей карьере. О нем, кстати, Ралина рассказала в недавнем интервью «ТИ-Спорту».

А в октябре еще и на трех этапах Кубка мира «срубила» медали на всё том же «полтиннике» - два золота и серебро. Ей, кстати, всего шесть сотых не хватило до того, чтобы выиграть все три этапа и добыть корону. Вот как на это отреагировала сама спортсменка в разговоре с корреспондентом нашего издания.

Ралина Гилязова Фото: minsport.tatarstan.ru

«Конечно, можно было постараться больше на первом этапе. Но, как я уже сказала, эти старты были под нагрузкой, плюс перелеты. Было не так много времени, чтобы прийти в себя и ощутить, что сейчас идут соревнования. Разгрузки не было никакой. И тем более на первом этапе Кубка мира я проиграла всего шесть сотых. Что мне, плакать, что ли?», - сказала Гилязова «ТИ-Спорту».

Согласитесь, не каждый так по-взрослому подойдёт к этому вопросу. Впереди новое испытание - питерский чемпионат страны и затем чемпионат мира. Мы можем и должны уже привыкать, что челнинка - неотъемлемая часть национальной сборной.

Точно также, как и уроженка Казани Софья Дьякова. Символично, что для неё тоже получился довольно непростым прошлый год. Она также переживала довольно большой по спортивным меркам период без тренировок, потом плыла на всех турнирах. Она вместе с Гилязовой была и летом в Париже, но вот на Кубок мира не поехала. Дьякова добирала тренировочный объем и теперь готова предстать обновленной. Тем более, что, как мы знаем, в этом году она была вместе с тренером в Волгограде в тренировочном центре Виктора Авдиенко. Софья об этом подробно говорила в интервью нашему изданию. Остаётся надеяться, что в городе на Неве мы увидим совсем другую Софью Дьякову.

Корнев и Чикунова - главные маяки российского плавания

Стоит отметить, что как и любой другой отборочный внутрироссийский турнир отечественные топовые пловцы проходят или под нагрузкой, или на расслабоне. Все понимают, что главное будет - с 1 по 6 декабря в Китае. Поэтому. в Санкт-Петербурге мы увидим лайт-версию - этакую репетицию.

Например, от парня, который, кажется, готов плыть вообще все дистанции в мире – Егора Корнева. Он недавно на Кубке мира поставил рекорд мира на 50 метров баттерфляем на короткой воде. А потом вышел и потрепал нервы Кэмерону Макэвою на 50 и 100 вольным стилем. И что-то нам подсказывает, что это начало великого соперничества.

Евгения Чикунова Фото: russwimming.ru

Есть несравненная Женя Чикунова. И конечно, она плывет и 100, и 200 метров брассом. Вторая - ее коронка. Да и тем более, на Кубке мира она взяла корону, надо подтверждать. Будет в фаворе и Кирилл Пригода. Надежным эстафетным бойцом выступит и Андрей Минаков.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет с 6 по 11 ноября.