Последний звонок прозвенел в Челнах для более чем 7 тыс. учеников

Последний звонок прозвенел в Набережных Челнах для семи с лишним тысяч учеников. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Сегодня школа №41 выпускает своих первых выпускников — 48 одиннадцатиклассников. Поздравить их приехали руководитель исполкома Фарид Салахов и начальник Управления образования Рустем Хузин, который был первым директором этого учебного заведения.

«Прекрасная школьная пора позади, впереди испытания, которые необходимо с честью пройти. Однако сейчас еще есть время, чтобы запомнить эти яркие моменты, которые не повторятся, к сожалению, никогда. Школьная пора — это время крепкой дружбы, время первых значимых побед и успехов. За эти 11 лет учебы вы многому научились, приобрели навыки и знания, которые будете использовать в дальнейшем!» — пожелал Фарид Салахов.

«Выпуск очень достойный, с хорошими результатами. Хочется поблагодарить учителей. Слова благодарности родителям, которые внимали и слушали учителей, были в тандеме со школой.

Ребятам хочется пожелать сделать правильный выбор. Какую бы профессию вы ни выбрали, оставайтесь хорошими людьми, надежными друзьями, отличными родителями, прилежными детьми», —пожелал Рустем Хузин.

Почетные гости отметили высокие достижения учащихся. Школа подготовила четырех отличников учебы: Карина Идрисова, Мадина Исламова, Ярослав Косарев и Ольга Просвирнина имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам.

Преуспели ученики школы и в спорте. Команда волейболистов в этом году стала обладателем Кубка мэра, а также заняла первые места в соревнованиях Школьной волейбольной лиги.

Сегодня в Набережных Челнах последний звонок прозвенел для более чем 2 тыс. выпускников одиннадцатых классов и для свыше 5 тыс. выпускников девятых классов.