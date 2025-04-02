Последний вальс Разина, силовое возвращение ЦСКА, конфуз «Спартака». Обзор плей-офф КХЛ

Вопреки ожиданиям, вчера болельщики не увидели ни одного завершения серии. В своих парах огрызнулись ЦСКА, «Ак Барс», «Металлург» и «Северсталь». А последние двое отсрочили вылет из первого раунда плей-офф. «ТИ-Спорт» разбирает день спасений в КХЛ.





Фото: hawk.ru

«Металлург» - «Авангард»: Разин и ко сделали последний вдох перед погружением?

В нынешнем плей-офф «Магнитка» растеряла почти все свои козыри, которые принесли ей итоговую победу в Кубке Гагарина 2024 года. Данила Юров пропустил два матча серии, а в третьей игре пока только вкатывался. Роман Канцеров потерялся и не показывает даже половины того задора, с которым разрывал соперников в прошлом сезоне. Похоже этой весной на передний план выходит все-таки «чемоданное настроение» молодых и честолюбивых хоккеистов, навостривших лыжи за океан.

И что самое главное – полностью растерял связь с реальностью Андрей Разин, которого после прошлогоднего титула понесло куда-то не туда. Постоянные ссоры с судьями и разборки с журналистами очевидно забирают много времени и сил специалиста. Видимо, на поиск мотивации для своих подопечных энергии тренеру уже не хватает.

Но даже учитывая все эти вводные, магнитогорцы абсолютно не заслуживало катастрофические 0-4 в серии. И сумели избежать такого провала.

Перед вчерашним матчем Андрей Разин решил все-таки вернуть в ворота кудесника прошлогоднего золота Илью Набокова в расчете, что он не только фартовый, но и в критической ситуации должен вспомнить свой уровень прошлой весны и «затащит» команду в решающем сражении.

Не последнюю роль сыграло и возвращение опытного защитника Егора Яковлева. Их присутствие явно дало нужный импульс команде. «Металлург» сумел оправиться от быстрой пропущенной шайбы, потом выстроил оборонительные действия, перетерпел полтора периода, после чего забил три шайбы. Впрочем, и от омичей прыти предыдущих матчей видно не было - явно сказалась общая расхлябанность от комфортных 3-0 в серии.

Фото: hawk.ru

Впрочем, эта победа Магнитогорска на общую ситуацию вряд ли повлияет. Забрать четыре матча подряд у такого «Авангарда» — это уже из разряда фантастики.

ЦСКА – Динамо Минск: «армейцы» устроили избиение минчан, а Просветов затащил команду на ничью в серии

Похоже, что Илья Воробьев окончательно поверил в физическое превосходство своей команды над соперником, и вновь решил брать минчан их оружием – силовым воздействием, которое периодически переходило в откровенную грязь.

Стоит признать, что после этого матча у минского «Динамо», как минимум, будут серьезные вопросы к судейской бригаде. Чего стоит только эпизод с очень грубым приемом Владислава Провольнева против Виталия Пинчука. Первый от столкновения совершил зрелищную вертушку в воздухе, прежде чем приземлиться. Минчане, естественно, требовали пять минут штрафа, но Владислав отделался «легким испугом». Но вряд ли именно судейство – основная причина поражения.

Как только «армейцы» выдохлись и уже не смогли навязать такое шоковое силовое воздействие, команда Квартальнова быстро взялась за дело и буквально возила москвичей по льду. Перебрасывали, перебегали, лучше двигались и пасовали. Но вот тут-то и вступил в дело главный герой ЦСКА в этой игре – голкипер Иван Просветов.

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА

Голкипер ЦСКА выдал пока что лучший матч среди всех вратарей команд первого раунда плей-офф, буквально обокрав минчан на тройку-четверку верных голов. Именно благодаря спасениям Ивана «армейцам» удавалось убегать в опасные контратаки.

Следует признать, что Просветов пока вчистую переигрывает Демченко в этой серии, у которого есть ментальные проблемы.

«Северсталь» - «Спартак»: все идёт по прошлогоднему сценарию

Самая залихватская пара первого раунда вновь подтверждает свой статус. На этот раз разница была лишь в том, что в первых трех матчах больше играли «без головы» череповчане (хоть и «Спартак» особой строгостью не отличался). На этот же раз на эти грабли наступили «красно-белые». «Северсталь» же наконец-то впервые в серии сыграла в формате плей-офф – максимум надежности и спокойствия и минимум риска. И это учитывая, что второй матч подряд «Северсталь» не досчитывается одного из своих лидеров Кирилла Пилипенко.

«Красно-белые» быстро открыли счет и до поры до времени даже контролировали ход матча. Однако, случилась осечка там, откуда не ждали. Герой прошлого матча, голкипер «Спартака» Артем Загидулин вдруг сыграл крайне опрометчиво, не сумев просчитать отскок от борта. Впоследствии вратарь будто растерял всю свою уверенность предыдущих встреч.

Фото: пресс-служба ХК «Северсталь»

Да и полевые хоккеисты оправлялись от этой оплеухи слишком долго. «Северсталь» матч довела до логического завершения, а второй период и вовсе выдался для команды Андрея Козырева великолепным. Череповецкие хоккеисты нарастили скорость принятия решений, классно двигали шайбу и пользовались ошибками соперника. В какой-то момент даже показалось, что это не «Северсталь» вовсе, а вполне опытный коллектив, имеющий за плечами большую историю выступлений в плей-офф.

«Северсталь» размочила счет в серии – теперь 1-3. Но любопытно вот что: в прошлом плей-офф серия между этими соперниками завершилась со счетом 1-4 в пользу «Спартака». Не идет ли все к повторению истории?

СКА – «Динамо» Москва. Сегодня будет продолжение праздника

Тот плотный поток событий, который сопровождает серию между питерскими «армейцами» и московским «Динамо» не оставляет никаких других надежд, что и сегодня мы увидим остросюжетный блокбастер.

Шлем хищника в победной, матюкание во флэш-интервью, конфликт главных тренеров из-за упавшей на лед бутылки и классный сюжет самого матча подсказывает, что в Санкт-Петербурге мы вполне можем увидеть боевик с итоговым выравниванием паритета в серии от СКА. Кажется, питерцы делают все возможное для этого.

«На войне все средства хороши», - видимо так подумали в СКА и готовы подключать любые инструменты, чтобы психологически поддержать дух своих и задавить морально соперника через постоянный прессинг не только на льду, но и словесно.

Уверены, что и сегодня на льду «СКА-Арены» мы увидим продолжение банкета. Роман Ротенберг выдаст пару новых мемов, Гусев, Комтуа и Пакет будут творить красоту, а питерские мастера выдадут матч жизни.

Фото на анонсе материала: hawk.ru