Последний танец Алекно или путь к величию: чего ждать от «Зенита» СПб в сезоне

До старта мужской волейбольной Суперлиги остается меньше двух месяцев. Одним из главных фаворитов грядущего сезона будет питерский «Зенит», ведомый Владимиром Алекно. Но у клуба с берегов Невы за лето произошло немало изменений. Как готовится к сезону команда одного из лучших тренеров в истории и чего от нее ждать - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

Вольвич - капитан, Гребенников - аут

Безусловно, любая команда мирового уровня, претендующая на высокие места, нуждается в кадровой подпитке. Владимир Алекно и питерский «Зенит» в этом смысле исключением не стали. Особенно остро эти изменения назрели после того, как клуб из Северной столицы России занял четвертое место в прошлом чемпионате. Хотя, как вы помните, шансы были и на финал, да и на бронзу. Но увы, тщетно.

Затем межсезонье и еще один серьезный удар по Алекно - уход одного из лучших либеро мира француза Жени Гребенникова. Он отдал команде пять лет и был столпом этого коллектива. Но решил уйти - двукратный олимпийский чемпион отправился доигрывать в Японию. На его место в Санкт-Петербург рейсом из Нового Уренгоя проследовал Валентин Кротков.

Они с Владимиром Романовичем знакомы еще по временам в казанском «Зените». Так что проблем с адаптацией к требованиям тренера у игрока точно не будет. Да и статистика этого парня говорит сама за себя - в прошедшем сезоне, на предварительном этапе он принял 517 раз, показав 58 процентов позитивного приёма. Но ведь Гребенников давал не цифры (хотя и их тоже), он давал энергию и пульс команде. Как с этим справится опытный, но не столь импульсивный Кротков - большой вопрос.

Добрал в свою банду Алекно и блокирующего, экс-капитана казанского клуба, Артема Вольвича. Но ждать от него феерии с точки зрения статистики не стоит. У него в Питере, как и последние годы в Казани, будет немного другая функция - этакого дядьки для молодых и еще не нюхавших больших свершений ребят. Думаю, именно на Артеме будет лежать задача контролировать раздевалку. И где это надо, давать уверенность не только соотечественникам, но и иностранцам, которые любят «загоняться» по пустякам.

Артем Вольвич Фото: vczenit.ru

Однако вызывает вопрос приобретение итальянского связующего Маттиа Бонинфанте. Отметим, что он ничем не лучше Игоря Кобзаря: по среднему количеству блоков за сет россиянин лучше – 0,2 против 0,14. Европеец похож с Кобзарем по манере игры - также тяготеет к обильной загрузке одного нападающего и не жалует игру первым темпом. Но сможет ли гений Алекно адаптировать итальянца в течении сезона - еще один большой вопрос.

А вот трансфер в Питер диагонального Егора Сиденко положительная история. Тут и Алекно получает дублера для Бабкевича, который позволит разгрузиться главному добывателю очков в этой команде. Да и сам Егор наконец-то поработает в большом клубе - шаг вперед для всех.

Если не получится, Алекно уйдет?

А теперь давайте о главном вопросе в этом контексте поговорим. Наше представление о величии Алекно строится по той его легендарной победе со сборной в 2012 году в Лондоне и золотой эпохе в казанском «Зените». Но мало кто вспоминает, что сначала был крайне неудачный вояж в сборную Ирана, после чего с 2021 года по 2024 года было затишье и лишь приглашение в Санкт-Петербург по «старой памяти», по сути, реанимировало карьеру титулованного специалиста. Не кажется ли вам, что нам пора задаться простым и очень емким вопросом - не разучился ли Алекно побеждать? Или, если хотите, не разучился ли он строить команды, которые будут приносить чемпионства?

Ведь за два сезона его результаты только деградировали – за серебром сезона 2024/2025 последовало лишь четвертое место в сезоне прошлом.

Грядущий сезон будет для него уже третьим в Северной столице нашей страны. А ведь существует бесприкословная истина - любая команда строится три года: первый год собирается, второй - притирается, третий - берет трофеи. Пока что Алекно и его «Зенит», как кажется, не преодолели отметку под номером два. Возможно, этот сезон с некоторыми обновлениями и корректировками будет как раз той самой притиркой.

Владимир Алекно Фото: vczenit.ru

Но тогда возникает сразу и следующий вопрос. Представим: у Алекно не получилось, он старается, а результата нет. По всем законам жанра Владимир Романович должен будет уйти. Но это же Алекно! Перефразируя известную цитату: «Его весь мир знает». У него учатся волейбольной мысли по всей планете. А представляете, с каким интересом за ним будет наблюдать Алексей Вербов?

Ведь в случае удачного исхода - у молодых тренеров появится мотивация. Дескать, Алекно смог выйти из вот такой ситуации, и я смогу. Мы в предвкушении великого сезона. Мы видели магию от Алекно десятки раз. Мы хотим лишь одного - увидеть мастерство великого тренера снова.