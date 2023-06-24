«Последний патрон сына ношу на груди»: история потери тренера по карате из Луганска

Владимир Подтынный – самый известный детский тренер по каратэ в Луганской области

Фото: предоставлено Владимиром Подтынным

Сменил кимано на бронежилет

«Я нахожусь на своей земле, и мне неприятно, когда на мою землю приходят чужие люди и диктуют свои условия», – так Владимир Подтынный объясняет, почему пошел воевать.

Со спортсменом мы встретились, когда он привез в Казань своих учеников, в Луганске у него свой клуб боевых искусств «Эдельвейс». Дети приняли участие в соревнованиях, где завоевали 66 медалей – 33 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. И для них, говорят, это еще не лучший результат, с таким тренером

Владимир Подтынный – самый известный детский тренер по карате в Луганской области. В 2014 году он одним из первых подался в ополченцы. Вспоминает, что тогда защищать город пришлось буквально подручными материалами, оружия у них не было, зато была уверенность в собственных силах.

В Луганске у Владимира Подтынного свой клуб боевых искусств «Эдельвейс» Фото: из открытых источников vk.com

Вместе с Сэнсэем в бой отправились его сыновья – Владимир младший и Иван. По стопам отца они шли с ранних лет – также, как и он, преподавали детям карате.

«Заниматься карате я начал еще в советское время. Даже знаете, сказать, что занимался, ничего не сказать. Мы с друзьями смотрели фильмы, там артисты делали трюки, и мы думали, что это настоящее карате. Потом я ушел в армию, там занимался боевыми искусствами, постепенно развивал свое мастерство. Уже потом, я стал ездить на семинары к японцам. Оказалось, то, до чего я сам своим умом доходил, оказывается так и было на самом деле. Это сейчас много информации, есть тренеры, а тогда ничего этого не было. Может быть, я уже стал бы чемпионом, если бы рос в таких же условиях, как сейчас мои ученики», – рассуждает Подтынный.

Сегодня многие ученики сэнсэя – это дети, чьи отцы, братья и близкие родственники, находятся в зоне боевых действий Фото: предоставлено Владимиром Подтынным

«Практически у каждого сейчас отцы на войне. У одной девочки папа погиб, у другой папа – Герой ЛНР»

Сегодня многие ученики Сэнсэя – это дети, чьи отцы, братья и близкие родственники, находятся в зоне боевых действий. У кого-то в семье есть погибшие, у кого-то тяжело раненые.

«Практически у каждого сейчас отцы на войне. У одной девочки папа погиб, у другой девочки папа – Герой ЛНР, танкист, он горел в танке, но остался жив. У одного мальчика папа раненый, сейчас комиссованный. Практически у каждого братья, родственники там. Они через себя пропускают эту боль, через свою семью», – рассказывает тренер.

Большинство учеников Подтынного родились, когда в Луганске уже шла война. Эти дети другой жизни не видели – обстрелы, бомбежки, военные самолеты над головой. Инструкцию по поведения во время сигнала воздушной тревоги они знают, как таблицу умножения.

«Дети всегда есть дети, они иногда немного балуются, но стоит только посмотреть им в глаза, и они быстро становятся серьезными. Они видели цену жизни, многие вещи переоценили, поставили приоритеты и стали более мужественными. Хотя, может быть это и плохо, плохая часть войны, но в плохом есть и что-то и хорошее. Ну а так, они остаются обыкновенными детьми», – делится спортсмен.

Владимир Подтынный: «Дети всегда есть дети, они иногда немного балуются, но стоит только посмотреть им в глаза, и они быстро становятся серьезными» Фото: предоставлено Владимиром Подтынным

Занятия помогают детям отвлечься от проблем и пережить потери, говорит Владимир.

«Моя ученица, у которой погиб папа, бросила заниматься. Она замкнулась в себе. Я ее маме объяснил, что в коллективе ей будет легче. Вот мы приехали в Казань, у детей куча приятных эмоций, они улыбаются. Я ей тогда сказал: “Папа хотел бы, чтобы ты продолжала заниматься. А будешь ты чемпионкой или нет – это неважно. Важно, что у тебя есть какая-то цель в жизни. В любом случае это не навредит”», – вспоминает Владимир.

Занятия для детей бесплатные, но так как у клуба нет постоянного финансирования, родителям приходится оплачивать некоторые поездки на соревнования.

Живет Подтынный в деревне Первозвановка и каждый день ездит в Луганск к детям. Наверное, и для него самого, это способ отвлечься, ведь за его плечами, как впрочем, и у каждого жителям Донбасса, потери, боль и попытки все это пережить.

Родители погибшего бойца очень тяжело переживали потерю сына. Чтобы справиться со своим горем, решили усыновить ребенка и взяли Никиту Попова Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В этом году Сэнсэю исполняется 60 лет. Он вырастил ни одно поколение чемпионов, которые сами уже преподают карате в разных уголках ЛНР. Сейчас в основном – это девушки. Парни находятся на передовой, большинство получили ранения. Не обошлось и без потерь.

«У меня был ученик Никита Калько, такой отличный парень был. Тоже учил детей карате, ему было всего 22 года. В 2022 году он записался в добровольцы и погиб в бою под Северодонецком. Это произошло примерно тогда же, когда умерла мама Никиты Попова, моего другого ученика», – вспоминает Владимир Подтынный.

Родители погибшего бойца очень тяжело переживали потерю сына. Чтобы справиться со своим горем, решили усыновить ребенка.

«Мама Никиты Калько говорит, если бы не этот мальчик, точно бы не выжила. Его и зовут так же, как ее сына, и даже, говорит, движения, как у него: ест, как он, сидит, как он. Она за эти моменты цепляется, ее это очень поддерживает», – рассказал Подтынный.

12 июня 2014 года, почти в самом начале войны в Луганске, героически погиб его сын Фото: предоставлено Владимиром Подтынным

«Вовка первым заметил врага – он выстрелил, чтобы привлечь внимание на себя»

Владимир прекрасно знает, что такое хоронить сына. 12 июня 2014 года, почти в самом начале войны в Луганске, героически погиб его сын.

«Я до сих пор ношу на груди его последний патрон. Правда, во время поездок приходится снимать, чтобы не возникало вопросов на таможне… Он был снайпером на этой войне и последний патрон хранил для себя», – вспоминает Подтынный.

Сын и отец служили вместе. Во время очередного боя Владимир младший был тяжело ранен, получил три пулевых ранения. Его решили эвакуировать с поля боя, но когда отряд стал отступать, попал в засаду.

«Вовка первым заметил врага – он выстрелил, чтобы привлечь внимание на себя, иначе мы бы все там полегли. Их обнаружили, подняли вертолет. А у нас закончились боеприпасы, что бы было? Они выстрелили ему в голову и еще десять дней не давали забрать тело», – вспоминает Владимир Подтынный.

Владмиру Подтынному младшему было всего 28 лет. Его дочке сейчас 11 лет, она живет в Ростове-на-Дону, учится в четвертом классе на одни пятерки, с гордостью поделился Сэнсэй.

«Варваре было всего два года, когда ее папы не стало. Он отвел ее в садик и ушел на войну. Все, что она помнит, – его голос» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Варваре было всего два года, когда ее папы не стало. Он отвел ее в садик и ушел на войну. Все, что она помнит, – его голос. Мы только недавно рассказали ей, как он погиб. Тогда еще, когда она была маленькая, она спрашивал все время, где папа. А я ей говорил, что он звездочка на небе, смотрит с высока и охраняет нас», – рассказывает он.

Когда началась война, дедушка отправил внучку вместе с ее мамой подальше от взрывов и перестрелок. Сейчас у Варвары приемный папа, и скоро родится сестренка. А к своему деду она постоянно приезжает на каникулы.

Своему сыну Подтынный посвятил песню «Последний патрон». Ему помогли подобрать музыку, и теперь, в честь «Вовчика» – такой позывной носил его сын – ее исполняют в разных городах, куда приезжает тренер со своими учениками.

«Мы все ожидаем мира, конечно, но он так быстро не наступит» Фото: предоставлено Владимиром Подтынным

«Мы сами присвоили ему звание героя, нам никто это не запретит»

«Хотелось бы, чтобы не было грустных песен. Но надо вспоминать ребят, которые дали нам жизнь – тех, кому мы обязаны. Сына посмертно наградили “Орденом Платова” и “За боевые заслуги II степени”. Тогда звание Героя ЛНР было уже учреждено, но процедуры присвоения еще не было. Никаких записей в боевом журнале не оказалось, мы все были гражданские, только потом нас признали участниками боевых действий. Родители его учеников сами собрали подписи, хотели, чтобы ему присвоили звание, но так и не вышло. Для меня это неважно, важно признание. Мы сами присвоили ему звание Героя клуба боевых искусств “Эдельвейс”. Нам никто это не запретит», – говорит он.

У Владимира есть еще одна внучка, которую он ласково называет Златопузик. Это дочка младшего сына Ивана.

«Мы хотели мальчика, видимо поэтому получился такой крепыш – Злата. Ей 3,5 года, они сейчас живут в Луганске. Тоже часто приезжают в гости», – поделился он.

34-летний Иван Подтынный сейчас служит в зоне СВО. После смерти старшего, конечно, страшно его отпускать, признается Сэнсэй.

«Конечно, когда движение на войне идет, это потери с обеих сторон. Там ведь тоже есть нормальные ребята, они тоже не хотят воевать, просто их заставили и помазали кровью» Фото: предоставлено Владимиром Подтынным

«Так получилось, что ему предлагали служить в Беркуте, звали в московский Омон, потом в другие подразделения. Но в 2014 году он решил вернуться в Луганск и так до сих пор воюет. Конечно, мне тяжело – связи постоянно нет, приходится ждать звонка. Ну, такая судьба. С возрастом думаешь, может быть, не так нужно было воспитывать. Может быть, если бы по-другому воспитал, Вовка жив бы остался. Но в любом случае не вернешь сына. Я горжусь ими, потому что они оба приняли мужское решение», – говорит он.

Супруга Владимира тяжело переживала потерю сына, горе сказалось на ее здоровье, но, несмотря ни на что, она продолжает работать художественным руководителем в местном клубе, поделился Подтынный.

«Мы все ожидаем мира, конечно, но он так быстро не наступит. Я думаю, что украинская армия предпримет все попытки, чтобы показать Западу, какие они герои, и как любят наступать, любой ценой. Конечно, когда движение на войне идет, это потери с обеих сторон. Там ведь тоже есть нормальные ребята, они тоже не хотят воевать, просто их заставили и помазали кровью. Им уже деваться некуда. Ну, а у некоторых чисто коммерческие вопросы, просто дураки. Потому что какого человека мать отпустит? Понятно, если свою территорию защищать, а они просто идут убивать. Но я уверен, все завершится нашей победой. Однозначно», – подытожил нашу беседу Сэнсэй.