Последний контракт и вопрос лояльности. Почему версии «Локомотива» и Баринова расходятся

Конфликт «Локомотива» и Дмитрия Баринова вспыхнул с новой силой в первый же день после выхода из отпуска. Стороны заявляют противоположные версии событий, а «железнодорожники» отклонили предложение ЦСКА. Почему Баринов может пойти по стопам Миранчука и Денисова, и в какие игры играет сторона футболиста с «Локомотивом» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fclm.ru

Версии «Локомотива» и Баринова. Кто лжет в ситуации с контрактом футболиста?

Кардинально противоположные высказывания вышли накануне от двух сторон сложившегося конфликта интересов в «Локомотиве» — капитана команды Дмитрия Баринова и представителя клуба, спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова. Последний заявил, что с приходом нового генерального директора Бориса Ротенберга «Локомотив» тут же вступил в переговоры со своим лидером о новом четырехлетнем контракте. Более того, «железнодорожники» отклонили предложение армейцев «по спортивным и финансовым причинам».

«Могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила. По данным нескольких источников, «армейцы» готовы были заплатить за досрочный переезд полузащитника «Локомотиву» 500 тысяч евро. «Локомотив» же просил около 3 миллионов евро. В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам», — прокомментировал ситуацию в телеграм-канале «Локомотива» Ульянов.

Однако в тот же день «железнодорожники» как раз вышли из отпуска и проходили медосмотр, чем журналисты и воспользовались. Они расспросили самого футболиста о ситуации с его контрактом. Если сначала Баринов старался обходиться общими фразами а-ля «я сейчас нахожусь в расположении «Локомотива», какие еще могут быть вопросы», то когда журналист спросил напрямую, есть ли у него новое предложение от «Локомотива», тот уже не смог найти лазейку и заявил, что такового у него нет.

Фото: fclm.ru

«Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Спросите у представителей. Сейчас я нахожусь на медосмотре с «Локомотивом», какие еще вопросы? С новым предложением клуб на меня не выходил. Понимаю ли почему? Нет. Видимо, не заслужил», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Если сложить эти высказывания, то напрашивается нехитрый вывод: одна из сторон откровенно лжет. Вопросов два: какая и почему?

Агентские игры и исторические параллели: повторит ли Баринов путь Миранчука и Денисова?

Стоит отметить, что в стане болельщиков «Локомотива» преобладает мнение, что клуб в этой ситуации действует грамотно, поскольку сторона футболиста, по их мнению, откровенно занимается манипуляцией и шантажом. А поведение самого Баринова расценивается как опасный прецедент, который может в итоге растлить команду.

По последней информации, «Локомотив» предлагает Баринову 4-летний контракт с близкими к нынешним 1,8 миллионами рублей. По другой информации, клуб предложил футболисту «подвинуться» в зарплате, поскольку 30-летний Дмитрий не молодеет и в дальнейшем будет постепенно сдавать позиции, поэтому небольшое понижение в соглашении – вполне логичное решение по длинному контракту. Ведь на момент окончания контракта ему будет уже 34 – закат карьеры среднестатистического футболиста. Сам Баринов и его агент отклоняют эти предложения, поскольку считают, что полузащитник находится на пике формы и заслуживает повышения. Таковое предлагают только в ЦСКА.

У «Локомотива» есть сразу несколько козырей, которые позволяют ему играть с сильной позиции:

«Железнодорожники» имеют не так много легионеров в ростере, что позволяет им оставаться в выгодной позиции. Даже с учетом обновленного, более жесткого лимита на легионеров «красно-зеленые» чувствуют себя уверенно. Клуб может позволить себе не идти на уступки, спокойно планируя селекцию на будущее. Так что «фактор бордового паспорта» Баринова с «Локомотивом» не срабатывает.

В нынешнем «Локомотиве» нет по-настоящему звездных и незаменимых фигур, без которых невозможно обойтись. Дмитрий опьянен мнением, что он незаменимый лидер, но клуб демонстрирует готовность его заменить, отказываясь принимать ультиматумы.

Фото: fclm.ru

Любопытно, что ранее подобная ситуация уже всплывала в «Локомотиве». И сравнительно недавно. В свое время Антон Миранчук также уходил, не дождавшись кратного увеличения зарплаты по контракту. «Железнодорожники» предложили тогда максимальную в клубе зарплату в 12 миллионов рублей вместо 18-ти, запрашиваемых игроком и его представителем.

Тогда агент Владимир Кузмичев заявил, что «Локомотив» сделал большую ошибку. В итоге Миранчук отказался от щедрого предложения, едва смог найти команду в Европе, которой стал «Сьон», а в итоге оказался в московском «Динамо». Не у разбитого корыта, конечно, но и далеко не на тех условиях, на которых мог бы быть в команде, где у него была любовь болельщиков и уважение клуба.

Похож нынешний конфликт интересов и на старую, но очень громкую историю, которая произошла между Игорем Денисовым и «Зенитом» в 2012 году. Тогда капитан отказался выходить на поле, требуя пересмотра контракта, поскольку легионеры Витсель и Халк получают значительно больше, чем россияне. «Зенит» на условия не пошел, а игрок оказался в «Анжи», где так же поссорился с легионерами и быстро покинул команду. С тех пор карьера Денисова пошла под откос.

Очевидно, что даже нынешние, не самые жирные времена для российского спорта все еще порождают футболистов, целью которых остается урвать больше, чем могут «унести». И не оценивают для своей карьеры все возможные последствия. Вопрос «родного клуба» вряд ли сегодня имеет хоть какое-то значение.

А ценит ли сам «Локомотив» своих воспитанников?

С другой стороны, есть позиция самого Дмитрия Баринова, который утверждает, что «Локомотив» не идет с ним на контакт. Версия звучит странно, ведь официальное заявление «красно-зеленых» выглядит более убедительно.

Аргументы стороны футболиста в основном сводятся к тому, что для Дмитрия следующий контракт возможно станет последним в его карьере, поэтому его агент Павел Банатин помогает полузащитнику необходимо получить максимально выгодные условия, на что его родной клуб идти не хочет.

Фото: fclm.ru

Так что призывы к «преданности клубу» в этом контексте сталкиваются с прагматичным вопросом: готов ли сам клуб ответить лояльностью своему воспитаннику на закате его игрового пути?

Некоторые отмечают, что действия руководства «Локомотива» трактуются как четкий месседж остальным игрокам: ваша ценность обусловлена сиюминутной полезностью, а долгосрочная преданность не является гарантией уважительного отношения. Подобный подход подрывает саму идею «родного клуба» и превращает отношения в сугубо меркантильные, где ветерана могут просто «выкинуть», предложив неприемлемые условия.