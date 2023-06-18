Последний из «банды» Слуцкого: что нужно знать о камбэке легионера Абильдгора в «Рубин»

Оливер Абильдгор покинул «Рубин» осенью прошлого года, но у него продолжает действовать четырехлетний контракт с казанским клубом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ФИФА защитила «Рубин» от рисков по Абильдгору

Как стало известно «ТИ-Спорт», руководство «Рубина» провело предварительные переговоры с датским полузащитником Оливером Абильдгором на предмет возвращения футболиста в Казань.

Напомним, 27-летний футболист, покинувший «Рубин» на правах аренды осенью прошлого года, провел минувший сезон в шотландском «Селтике» и итальянской «Вероне». При этом у Абильдгора продолжает действовать четырехлетний контракт с клубом из Казани, а потому формально Оливер сейчас принадлежит именно «Рубину».

Более того, месяц назад ФИФА ослабила правило, согласно которому иностранные футболисты могут приостанавливать действующие контракты с клубами из России. Да, формально легионеры все также имеют право покинуть РПЛ, но с уточнением, что они уже пользовались этим правом ранее.

Абильдгор же в паре с Монтассаром Тальби, как мы помним, стали единственными легионерами, которые год назад остались в Казани на конец сезона. Чуть позже датчанин все же ушел в «Селтик», но все это было вполне официально. В отличии от Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича, Оливер контракт не приостанавливал, а значит, «Рубин» защищен от любого рода рисков.

И учитывая острую необходимость в усилении команды Рашида Рахимова под Премьер-лигу, было бы странно не воспользоваться шансом вернуть футболиста в Казань, как минимум на один сезон.

«Казань и «Рубин» Оливера устраивают. Он сказал, что посоветуется, обдумает предложение и, возможно, вернется к нам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубин» в поисках опорника: Оливер – фаворит

Усугубляется ситуация еще и тем, что «Рубин» находится в активном поиске опорного полузащитника. По нашей информации, уже составлен шорт-лист потенциальных новичков на данную позицию. Одним из первых в этом списке стоит Абильдгор.

Так, новое руководство казанского клуба уже связывалось с Оливером. Правда на момент первого диалога у его клуба «Вероны» на кону были стыковые матчи за право остаться в Серии А. Сейчас вопрос по сохранению прописки решен, а контрольный звонок запланирован на ближайшее время.

В беседе с «ТИ-Спорт» спортивный директор казанского клуба Эдуард Сафонов подтвердил данный факт, а также заявил, что Оливера вполне устраивает «Рубин» и, конечно, Казань.

«Недавно мы пытались связаться с Абильдгором. Но он сказал нам, что пока не намерен вступать в переговоры, поскольку на тот момент у «Вероны» на кону были важнейшие стыковые матчи за сохранение прописки в Серии А и он был сосредоточен на этих играх.

По итогу они победили и свои вопросы по сохранению прописки решили. Сейчас мы с ним в диалоге, в ближайшее время свяжемся и обсудим его будущее. Знаю, что Казань и «Рубин» его устраивают. Он сказал, что посоветуется, обдумает предложение и, возможно, вернется к нам», – заявил Сафонов.

Самыми дорогими активами «Рубина» остаются белорус Виталий Лисакович и ганец Джоэль Фамейе – по 1.5 млн евро Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Насколько вероятен камбэк датчанина?

Говоря о возможном возвращении Абильдгора в Казань, стоит понимать, что главный выгодоприобретатель от перехода – это, конечно же, клуб. В «Рубине» сейчас и близко нет футболиста подобного уровня. Трансферная стоимость экс-игрока сборной Дании даже после провального сезона 2022/23 составляет 4.5 млн евро. На пике, полтора года назад, Абильдгор стоил 7 миллионов.

Что до футболистов «Рубина», то после ухода Ильи Самошникова в «Локомотив», самыми дорогими активами клуба остаются белорус Виталий Лисакович и ганец Джоэль Фамейе – по 1.5 млн евро. Да, в летнее окно казанцы обязательно пополнятся качественными россиянами и иностранцами, но даже на их фоне Оливер будет выделяться.

«Усилит ли он «Рубин»? Да, конечно. Это добротный квалифицированный игрок с опытом выступления в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Для нас это будет однозначное усиление, мы заинтересованы в его возвращении», – подчеркивает Эдуард Сафонов.

«Рубин» же для датчанина будет выгоден разве что с точки зрения нового трамплина в Европу. О какой-либо привязанности к городу и клубу в данном случае говорить не приходится. Старого «Рубина» Абильдгора уже нет – нет ни Слуцкого, ни Яровинского, ни Сайманова, ни Хвичи, ни Дрейера. Сейчас это абсолютно новый клуб с другими людьми.

Именно в Казани Абильдгор дорос до вызова в национальную команду Дании Фото: rubin-kazan.ru

Свой лучший футбол Оливер показывал в Казани

Однако есть и другой фактор в пользу «Рубина». Несмотря на солидные европейский опыт, глобально заиграть за пределами Казани у Оливера никак не получается. Абильдгор неплохо стартанул в родном «Ольборге» и в моменте даже был в шаге от переезда в Германию. Но «Рубин» перехватил футболиста, что называется, с самолета и уговорил перейти в команду Слуцкого.

Именно в Казани Абильдгор дорос до вызова в национальную команду Дании, которая на тот момент входила в топ-10 сборных мира. Сделать это из «Селтика» или «Вероны» Оливеру не удавалось.

Что по минувшему сезону, то суммарно в нем Абильдгор провел всего 739 минут (9 неполных матчей), зачастую выходя на замену. Зато приобретенный опыт впечатляет: гостевые игры с «Реалом» и «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, а также матчи с «Миланом», «Интером» и «Наполи» в итальянской Серии А.

Посмотрим, пригодится ли такой послужной список Абильдгора в новом сезоне Рахимову. Диалог «Рубина» с футболистом продолжится в ближайшие дни.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru