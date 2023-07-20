Последний долгострой в Нижнекамске сдадут в 2025 году

Многоквартирный дом №23 на проспекте Вахитова в Нижнекамске ожидает продолжение строительства. На днях застройщику выдали разрешение на проведение работ. Уже в ближайшее время строители обошьют и покрасят дом, выполнят внутреннюю отделку блока «Б».

«Данный многоквартирный дом стал последним из всех долгостроев в Нижнекамске, ряд из них был снесен, ряд введен в эксплуатацию. В доме №23 блок „Б“ планируют сдать в 2023 году, блок „А“ — это конец 2024-го, переходящий на 2025 год», — уточнила «Татар-информу» начальник пресс-службы района Яна Енькова.

Общая площадь здания составляет 3,1 тыс. квадратных метров. Блок «Б» рассчитан на 38 квартир площадью 1,9 тыс. квадратных метров. Этажей в подъезде будет 11, включая цокольный. В блоке «А» планируется построить 19 этажей.

Объект должны были сдать еще в 2018 году, но два блока — «А» и «Б» — остались незаконченными. Дом возводился за счет средств инвесторов, а также по договорам долевого участия, однако позже застройщика признали банкротом. На сегодняшний день группа компаний «Профит» выиграла аукцион и в качестве инвесторов завершит начатое строительство дома.