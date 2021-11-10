Последний долгострой «Свея» введен в эксплуатацию в Казани

Достроен последний долгострой фирмы «Свей», 18-этажный дом на улице Заслонова в Казани получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана.

«Долгожданное событие для 61 обманутого дольщика. В ближайшее время начнется процедура выдачи ключей», — цитирует пресс-служба слова исполнительного директора фонда Ивана Новикова.

Отмечается, что данный дом должны были сдать еще в 2015 году, однако застройщик обанкротился, и стройка остановилась. Работы возобновились в 2020 году новым застройщиком «БРИЗ». Завершение строительства осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков.

Дом на улице Заслонова — это восьмой проблемный дом Казани, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Всего с начала года 2332 участника долевого строительства были восстановлены в правах, сообщает пресс-служба фонда.