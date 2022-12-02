«Последний бой Ильшата Гарайханова»: в Казани представят фильм об уроженце Татарстана

7 декабря в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится премьерный показ документальной ленты «Последний бой Ильшата Гарайханова». Историческая картина расскажет об уроженце Мамадышского района Татарстана – рядовому 357-го парашютно-десантного полка, пропавшем без вести в 1982 году в афганской провинции Бамиан.

Однажды после тяжелого боя Ильшата Гарайханова не оказалось ни в строю живых, ни среди раненых и убитых десантников. В фильме собраны воспоминания его сослуживцев, которые сражались бок о бок в последнем бою Ильшата. Также в картине запечатлены рассказы афганских моджахедов, участвовавших в сражении, включая командира отряда – они поделились воспоминаниями о том, как прошел бой.

Губернатор провинции Бамиан, выслушав историю о бесследном исчезновении солдата, дал разрешение на проведение раскопок на месте возможного захоронения Ильшата Гарайханова. Однако в полном объеме работы провести не удалось – в месте его предположительного захоронения была проложена новая дорога и насыпаны сотни кубометров грунта. В итоге солдата так и не нашли.

Автором киноленты выступил ветеран боевых действий в Афганистане, участник двух экспедиций в Антарктиду – Евгений Барханов. В его творческой сокровищнице – три художественных фильма и десятки документальных картин, многие из которых завоевали призы на международных кинофестивалях. Чтобы кинолента получилась максимально правдоподобной, режиссер привлек к работе эксперта – участника 24 поисковых экспедиций в Афганистан и Пакистан Александра Лаврентьева.

Сразу после просмотра фильма будет организована пресс-конференция, в ней примут участие режиссер фильма Евгений Барханов, эксперт Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев и член поисковой группы казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Дмитрий Киселев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Отметим, что фильм «Последний бой Ильшата Гарайханова» был создан на добровольные пожертвования сотен людей.