Последние в этом году сельхозярмарки пройдут в Казани 24 декабря

В Казани 24 декабря пройдут последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам. Торговля будет организована на 15 площадках с шести утра до полудня, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Продукцию по низким ценам представят 18 агропромышленных организаций и предприятий 22 районов республики. В среднем за один ярмарочный день на все площадки завозят продукцию на сумму более 49 млн рублей. Чаще всего жители покупают мясо, картофель, сахар, муку и яйца», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани ярмарки пройдут на площадках по ул. Дементьева, 7, ул. Беломорская, 69 и ул. Ленинградская, 27. В Вахитовском районе торговля развернется по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе можно приобрести продукцию по ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет организована на проспекте Ямашева, 71а и по ул. Лаврентьева, 10; в Московском районе – по ул. Шамиля Усманова, 1.

В Приволжском районе ярмарки откроются по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72. В Советском районе площадки будут работать по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.