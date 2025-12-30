Последние в этом году приемы граждан проходят в татарстанской приемной «Единой России»

Несмотря на приближение праздников, в общественной приемной татарстанского отделения «Единой России» продолжается активный прием граждан, а сенаторы и депутаты уже взяли в работу ряд обращений. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, сенатор РФ от Республики Татарстан Тимур Нагуманов помог с записью к узкому специалисту-гастроэнтерологу. В свою очередь, другой депутат Госдумы Максим Топилин помог с получением новогоднего подарка ребенком-инвалидом из Зеленодольска, направлением награды с удостоверением погибшего супруга по месту жительства вдовы, а также с проблемой получения гражданства РФ.

В приеме граждан участвовали и другие депутаты Госдумы. Айрат Фаррахов взял в работу обращения о содействии в трудоустройстве инвалида по зрению и вопросы о проведении военно-врачебной комиссии в связи с ухудшением здоровья от заявителей из Казани и Зеленодольска, а Илья Вольфсон посодействовал в направлении на МРТ ребенка с подозрением на аутизм из Бугульмы.

Депутаты Госсовета РТ также взяли в работу значительное количество вопросов. Так, заместитель Секретаря Татарстанского реготделения «Единой России» Ольга Воронова провела консультации по вопросам организации праздника, проблемам обманутых вкладчиков и законодательства в сфере поддержки инвалидов, Алексей Созинов занялся вопросами образования, а Эмиль Хуснутдинов поддержал инициативу по организации Международного спортивного турнира.

Депутаты Казанской городской Думы также активно включились в работу. Так, Альбина Рафикова рассмотрела вопросы, связанные со строительством и реконструкцией автодорог, а Ляйля Гарифуллина взяла в работу обращения по организации концерта и детского праздника.

Записаться на прием или задать вопросы можно: по телефону 8 (843) 238-10-00, по электронной почте: op@tatarstan.er.ru. Общественная приемная продолжит работать до конца года.