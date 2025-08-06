Последние 14 квартир осталось в продаже в элитном ЖК Savin Premier от ГК «Садовое кольцо»

ГК «Садовое кольцо» завершает строительство нового престижного квартала Savin City в легендарной локации на берегу реки Казанки в столице Татарстана. Безупречный архитектурный ансамбль элегантных резиденций премиум-класса напротив кремля венчает респектабельный Savin Premier с перевернутыми арочными окнами. Сейчас в продаже остались заключительные лоты.

Квартал бизнес-класса состоит из трех жилых комплексов и насыщенной инфраструктуры. Уже готовы жилые комплексы Savin House и Savin Family, а элегантная резиденция Savin Premier станет финальным аккордом в создании нового облика Ново-Савинского района Казани.

В первом и втором корпусах к покупке доступны просторные видовые квартиры с двумя, тремя и четырьмя спальнями, в том числе лоты с террасой и окнами на три стороны. Во втором корпусе осталась последняя квартира с одной спальней площадью 50,44 кв. м на комфортном четвертом этаже с гардеробной, угловым остеклением, зимним садом, окнами на две стороны и видом на водную гладь за 19,2 млн рублей.

Высота потолков в квартирах – 3,6 м, а в центральных лобби с отделкой от ведущего дизайнерского бюро высота потолков достигает 7 м.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Сейчас в первой секции комплекса выполняется затирка клинкерного кирпича. Строители штукатурят зоны под кондиционеры и стены первого этажа. Во второй, третьей и четвертой секциях продолжается монтаж фасадов из алюминиевых композитных панелей. Кроме того, во второй секции строители также штукатурят стены первого этажа и монтируют квартирные двери, а в третьей и четвертой секциях монтируют жалюзи в зонах установки кондиционеров.

В паркингах продолжается монтаж систем пожаротушения, вентиляции и электроснабжения. Идет монтаж фундаментов для установки малых архитектурных форм на стилобате.

На строительной площадке задействовано 182 сотрудника и 2 единицы техники.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»