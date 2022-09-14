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Происшествия
14 сентября 2022  11:55
Елена Саляхова

Последнее слово Мусина снова отложили из-за болезни судьи

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Верховный суд Татарстана снова отложил слушание дела экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. В этот раз процесс перенесли из-за болезни судьи.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Мусина должно было выйти на финишную прямую еще в апреле, но по ряду причин заседания откладывались. 

Следующее слушание назначено на октябрь. Планируется, что экс-банкир выступит на нем с последним словом.

Напомним, что год назад Вахитовский районный суд Казани Роберта Мусина признал виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили 12 лет в колонии общего режима. В тот же день экс-банкира в зале суда взяли под стражу.

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